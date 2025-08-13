7월 취업자 17.1만명 증가…건설·제조 부진은 여전(상보)

통계청 7월 고용동향

2개월 연속 10만명 증가세 그쳐

지난 7월 취업자 수가 17만명 가까이 늘면서 2개월 연속 10만명대 증가에 그쳤다. 제조업과 건설업 취업자 감소 흐름도 1년 넘게 이어졌다. 청년층 고용률도 15개월 연속 마이너스 흐름을 보였다.

지난 1월 취업자가 전년 대비 113만명 넘게 증가했다. 이 같은 증가폭은 22년 만에 최대치다. 하지만 1년 전 코로나19 사태로 인해 취업자 수가 100만명 가까이 감소한 영향이 크다는 평가가 나온다. 특히 연령대 별로 살펴봐도 1년 전 27만명 넘게 줄었던 30대 취업자 수는 지난 1월 2만여명 증가하는 데 그쳤다. 사진은 이날 서울서부고용지원센터에서 직원들이 일자리 정보 게시판에 구인정보를 교체하는 모습./김현민 기자 kimhyun81@ AD 원본보기 아이콘

14일 통계청이 발표한 ‘7월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 1902만9000명으로 지난해 같은 달보다 17만1000명 늘어났다. 취업자 증가 폭은 전달(18만3000명)에 이어 두 달 째 10만명대 증가세에 그쳤다. 취업자 증가 폭은 지난 2월(13만6000명) 이후는 최저다.

산업별로 보면 제조업 취업자는 7만8000명 줄었다. 6월(-8만3000명)보다는 감소 폭이 줄었지만 지난해 7월(-1만1000명) 이후 13개월 연속 감소 흐름을 이어갔다. 건설업 역시 건설경기 불황이 이어지면서 지난해 5월(-4만7000명) 이후 15개월째 감소했다. 감소 폭은 전달(-9만7000명)보다는 다소 줄어든 9만 2000명을 기록했다.

농림어업(-12만7000명) 또한 6개월째 마이너스를 기록했다. 내수와 관련이 있는 숙박 및 음식점업 취업자 또한 7만1000명 감소해 3개월 연속 감소세를 이어갔고 전월(-3만8000명)보다 감소 폭도 커졌다. 숙박 및 음식점업의 감소세는 지난 2021년 11월(-8만6000명) 이후 가장 크게 감소했다. 도매 및 소매업 취업자는 13만명 늘어 3개월 연속 증가세가 나타났다.

반면 보건업 및 사회복지서비스업은 26만3000명 증가했고, 전문·과학 및 기술서비스(9만1000명)와 금융 및 보험업(3만8000명) 등에서 취업자는 증가했다. 금융 및 보험업은 16개월째 증가세가 이어지고 있다.

연령별로 보면 60대 이상(34만2000명) , 30대(9만3000명)이 각각 증가하고 20대(-13만5000명)이 감소하는 현상이 지속됐다. 40대(-5만6000명)와 50대(-4만9000명)도 취업자 수가 감소했다. 청년층(15~29세) 취업자는 15만8000명 줄었다.

고용률(15세~64세)은 70.2%로 전년 동월보다 0.4%포인트 상승했다. 다만 청년층(15~29세) 고용률은 45.8%로 전년보다 0.7%포인트 하락했다. 청년층의 고용률은 15개월 연속 하락세다.

실업자는 72만6000명으로 작년보다 1만1000명 줄었다. 실업률은 2.4%로 전년보다 0.1%포인트 하락했다. 청년층(15~29세) 실업률은 5.5%로 작년과 동일했다.

취업자와 실업자를 합한 경제활동인구는 2975만4000명으로 1년 전보다 16만명 늘었다. 비경제활동인구는 1600만4000명으로 8000명 증가했다. 이 가운데 구직활동을 하지 않은 ‘쉬었음’ 인구는 1년 전보다 6만9000명 증가했다. 구직단념자는 39만6000명으로 전년보다 1만5000명 증가했다.





