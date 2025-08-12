전세계 21개국 장관급 대표단이 참석하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 여성경제회의(WEF)가 12일 인천 송도 컨벤시아에서 개막했다. 의장을 맡은 신영숙 여가부 장관 직무대행 등 APEC 회원경제 장관급 수석대표들이 기념촬영을 하고 있다.
[포토] APEC WEF 한국서 첫 개최
2025년 08월 12일(화)
전세계 21개국 장관급 대표단이 참석하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 여성경제회의(WEF)가 12일 인천 송도 컨벤시아에서 개막했다. 의장을 맡은 신영숙 여가부 장관 직무대행 등 APEC 회원경제 장관급 수석대표들이 기념촬영을 하고 있다.
