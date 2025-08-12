여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 12일 서울 여의도 FKI그랜드볼룸에서 열린 '제32차 태평양경제협력위원회 총회'에 참석해 기조연설 하고 있다.
[포토] 기조연설하는 여한구 통상교섭본부장
2025년 08월 12일(화)
