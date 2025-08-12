본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

[컨콜]엔씨소프트 "내년 7개 신작 출시…2조원대 연매출 가능"

노경조기자

입력2025.08.12 09:53

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"분기별로 쏠리지 않게 촘촘히 출시 예정"
리니지M 중국 진출 등 레거시IP 지역 확장

엔씨소프트 판교 R&D센터. 엔씨소프트 제공

엔씨소프트 판교 R&D센터. 엔씨소프트 제공

AD
원본보기 아이콘

홍원준 엔씨소프트 최고재무책임자(CFO)는 12일 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "4분기 한국과 대만 출시 예정인 '아이온2'를 시작으로 내년에는 7개 신작을 출시할 예정"이라며 "'브레이커즈', '타임테이커즈', 'LLL'과 스핀오프 게임 4종 등 다양한 신작들을 분기별로 쏠리지 않게 촘촘히 출시할 것"이라고 말했다.


브레이커스는 내년 1분기, 타임테이커즈는 2분기, LLL은 늦어도 3분기 전에 출시를 계획하고 있다. 스핀오프 게임 4종은 분기별로 선보인다.

이어 "레거시 IP의 안정적인 지역 확장에 신작 매출이 추가되면 지난 실적 발표에서 박병무 공동대표가 밝힌 내년도 예상 매출 2조~2조5000억원은 충분히 달성할 것으로 본다"고 덧붙였다. 내년에 리니지M과 리니지2M은 중국으로, 리지니W는 동남아로 진출을 계획하고 있다.


신성장 동력 확보를 위해 모바일 캐주얼 섹터 사업에도 적극 나선다. 홍 CFO는 "모바일 캐주얼 게임 확보는 글로벌 시장 진출을 위한 주요 전략"이라며 "투자 및 인수합병(M&A) 기회를 지속해서 발굴하고 있고, 당사 인공지능(AI) 기술을 접목해 고도화할 예정"이라고 설명했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어" [단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

광복 80주년 백두산 답사 독려하는 北, 이유 살펴 보니

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

"尹 있는 서울구치소 폭파하겠다" 50대 협박범 긴급체포

새로운 이슈 보기