외인·기관 매수세에 코스피 강보합 출발…삼전·SK하닉 강세

이승진기자

입력2025.08.12 09:33

간밤 미국 증시의 약세 마감에도 불구하고 국내 증시가 강보합으로 개장했다.


12일 오전 9시20분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.81% 오른 3232.61에 거래되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 2.98포인트(0.09%) 오른 3209.75에 장을 열었다.

외국인과 기관이 각각 791억원, 101억원 순매수 중인 가운데 개인은 910억원 순매도 중이다.

12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 스크린에 코스피와 환율이 표시돼 있다. 이날 코스피 지수는 전장보다 2.98포인트(0.09%) 오른 3209.75로 출발했다. 연합뉴스

장 초반 시가총액 상위 종목은 대체로 오르고 있다. 변동폭은 크지 않은 모습이다.


삼성전자 (0.56%), SK하이닉스 (0.75%), 삼성전자우(0.52%), 한화에어로스페이스(0.34%), 두산에너빌리티(1.01%), 현대차(0.47%), KB금융(1.24%), HD현대중공업(0.54%) 등은 오르고 있다. 반면 LG에너지솔루션(-0.64%), 삼성바이오로직스(-0.48%) 등은 내리고 있다.


같은 시간 코스닥은 0.71% 오른 817.58에 거래되고 있다. 코스닥은 이날 1.27포인트(0.16%) 오른 813.12에 출발했다.

개인과 기관이 각각 72억원, 37억원 사들이는 가운데 외국인이 124억원 순매도하고 있다.


시가총액 상위 10개 종목 중에서는 알테오젠 (0.35%), 펩트론(0.50%), HLB(2.70%), 리가켐바이오 (0.03%), 레인보우로보틱스(0.18%), 에이비엘바이오(2.32%), 삼천당제약(0.22%) 등은 오름세다. 반면 에코프로비엠(-0.52%), 에코프로(-0.92%), 파마리서치(-1.32%) 등은 내림세다.


한편 이날 오전 9시 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 1.20원(0.09%) 내린 1391.30원에 거래되고 있다.


앞서 뉴욕증시의 3대 주요 지수는 11일(현지 시각) 약세로 마감했다. 7월 소비자물가지수(CPI) 발표가 하루 앞으로 다가와 경계심이 강해진 영향이다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
