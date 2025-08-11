광주시, 최신 고해상도 디지털 항공사진 구축…지형정보 서비스 시작

경기 광주시는 시 전역을 대상으로 한 최신 고해상도 디지털 항공사진 구축을 완료하고 이를 공간정보시스템(GIS) 및 생활지리웹포털에 탑재해 시민 대상 서비스를 시작했다고 11일 밝혔다.

이번 항공사진은 2025년 4월 촬영된 최신 디지털 항공사진으로 수시로 변화하는 지형정보의 시계열 관리뿐 아니라 ▲도시계획 수립 ▲재산세 일제 조사 ▲국·공유지 불법행위 점검 등 전 부서에서 객관적 기초자료로 폭넓게 활용될 예정이다.

특히, 광주시는 시민들이 직접 현장을 방문하지 않고도 손쉽게 지형정보를 확인할 수 있도록 생활지리웹포털을 통해 고해상도 항공사진은 물론 ▲지적도 ▲하수처리구역 등 다양한 공간정보를 종합적으로 제공하고 있다.

이를 통해 위치 검색만으로도 광주시의 지리정보를 한눈에 파악할 수 있는 편리한 서비스를 제공 중이다.

광주시 관계자는 "앞으로도 매년 고해상도 항공사진을 지속적으로 구축해 급변하는 지형정보에 신속히 대응하겠다"며 "시민의 공간정보 수요를 충족하고 투명하고 신뢰받는 행정 서비스 실현을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



