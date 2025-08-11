김혜경 여사, 베트남 영부인과 '국립중앙박물관' 방문

45분 환담서 김 여사 "베트남 여성·다문화 가정 아이들에게 지속 관심"

국립중앙박물관 찾아 반가사유상, 외규장각 의궤, 백자 달항아리 등 관람

응오 프엉 리 여사 "K-컬처 베트남서 일상으로 자리 잡아"

또럼 베트남 당서기장이 국빈 방한 중인 가운데 이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 11일 오전 베트남 당서기장 부인 응오 프엉 리 여사를 만나 환담을 가졌다고 대통령실이 밝혔다.

김혜경 여사는 응오 프엉 리 여사가 미술 전공자이자 국영방송사 문화예술국장 출신인 것을 언급하며 "피아노 전공자로서 문화예술에 관심이 많아 응오 프엉 리 여사를 꼭 만나고 싶었다"고 했다. 이에 응오 프엉 리 여사는 "따뜻하게 환영해줘 기쁘고 감사하다"며 문화예술 등 한국과 베트남의 협력이 앞으로 더 잘 이뤄질 수 있을 것이라고 화답했다.

김계경 여사와 응오 프엉 리 여사는 인적교류 등에 대해서도 이야기를 나눴다. 응오 프엉 리 여사가 전일(10일) 가정을 이루기 위해 한국에 와 있는 베트남 여성들을 만났다고 언급하자, 김혜경 여사는 베트남 여성들과 다문화 가정 아이들이 한국 사회의 일부로서 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 관심을 기울이겠다고 답했다.

김혜경 여사와 응오 프엉 리 여사는 45분간 환담을 나눈 뒤 함께 국립중앙박물관을 찾았다. 김혜경 여사와 응오 프엉 리 여사는 유홍준 국립중앙박물관장의 안내를 받으며 반가사유상, 외규장각 의궤, 백자 달항아리, 감산사 불상, 경천사지 십층석탑 등 상설전시를 관람했다.

응오 프엉 리 여사는 "고뇌하는 표정이 아니라 은은한 미소를 띠고 있는 반가사유상이 인상적"이라고 말했고, 김혜경 여사는 "반가사유상 미니어처가 가장 인기 있는 뮷즈(박물관 유물 활용 상품) 중 하나"라고 소개했다. 김혜경 여사는 "베트남도 도자 문화가 발달했지만 한국도 달항아리에서 알 수 있듯이 도자 기술이 매우 발달했다"고 설명했고, 응오 프엉 리 여사는 "달항아리가 간소해 보이지만 매우 매력적"이라고 답했다.

또 김혜경 여사는 유홍준 관장에게 최근 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 영향으로 국립중앙박물관이 큰 인기를 끌고 있다고 들었다며 관람객이 많이 늘었는지 물었고, 유 관장은 주말에는 개장 1시간 전부터 줄을 서는 등 전년 동기 대비 관람객이 약 92% 증가했다고 답했다.

응오 프엉 리 여사는 영화, 음악, 음식 등 K-컬처가 베트남에서 유행을 넘어 일상으로 자리 잡고 있다면서 "국립중앙박물관을 둘러보며 K-컬처의 정체성과 가치를 몸소 느낄 수 있었다"고 밝혔습니다. 또한 시간이 부족해 아쉽다며 "꼭 다시 방문하도록 노력하겠다"고 말했다. 김혜경 여사는 "응오 프엉 리 여사의 방문이 큰 추억이 됐고 다시 뵙기를 희망한다"고 말했다.

한편 김혜경 여사와 응오 프엉 리 여사는 박물관 공식 굿즈 매장인 '뮷즈샵'에도 들러 상품들을 살펴봤고 박물관을 찾은 많은 시민들과 반갑게 인사를 나누기도 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



