본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

광복회 양산시지회, '광복 80주년' 기념행사 성료

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.11 10:31

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

빛의 춤·해방의 숨결 주제, 감동의 무대

경남 양산시는 독립운동 선열들의 넋을 기리고 독립운동의 정신을 되새기기 위해 광복회 경남지부 양산시지회 주관으로 지난 8일 웅상문화체육센터 공연장에서 '광복 80주년 기념식과 기획공연'을 개최했다.

양산시 광복 80주년 기념행사. 양산시 제공

양산시 광복 80주년 기념행사. 양산시 제공

AD
원본보기 아이콘

올해 기획공연의 테마는 '빛의 춤, 해방의 숨결'로 알려지지 않은 양산 출신 독립운동가들을 재조명하고 이들의 삶과 헌신을 널리 알리고자 하는 의도로 기획됐다.


이날 행사는 기획공연을 시작으로 기념식, 전통연희 공연 순서로 진행됐으며 광복회 회원, 시도 의원, 각 기관·단체장, 시민 등 200여명이 참석했다.

광복회 양산시지회 주관 광복 80주년 기념행사. 양산시 제공

광복회 양산시지회 주관 광복 80주년 기념행사. 양산시 제공

원본보기 아이콘

황경숙 광복회 경남지부 양산시지회장은 "우리가 지금, 이 순간 자유를 누릴 수 있는 것은 바로 수많은 독립운동가들의 희생과 헌신 덕분"이라며 "이들의 정신을 기억하고 현재를 살아가는 우리들이 그 가치를 이어가야 한다"고 강조했다.

나동연 시장은 영상 축사를 통해 "올해 3·1절에 양산 출신 미서훈 독립운동가 10인이 새롭게 서훈을 받은 것은 양산시민 모두의 가슴에 깊은 감동과 자긍심을 안겨준 감격스러운 성과"라며 "이 자리가 광복을 위해 애쓰신 위대한 영웅들의 넋을 기리는 동시에 광복의 감동을 함께 나누는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아파도 못 쉬고, 벌점 받는 승무원…고용부 행정지도 예고

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

윤석열, 법원 '내란 우두머리 재판' 4회 연속 불출석

새로운 이슈 보기