광복회 양산시지회, '광복 80주년' 기념행사 성료

빛의 춤·해방의 숨결 주제, 감동의 무대

경남 양산시는 독립운동 선열들의 넋을 기리고 독립운동의 정신을 되새기기 위해 광복회 경남지부 양산시지회 주관으로 지난 8일 웅상문화체육센터 공연장에서 '광복 80주년 기념식과 기획공연'을 개최했다.

양산시 광복 80주년 기념행사. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 기획공연의 테마는 '빛의 춤, 해방의 숨결'로 알려지지 않은 양산 출신 독립운동가들을 재조명하고 이들의 삶과 헌신을 널리 알리고자 하는 의도로 기획됐다.

이날 행사는 기획공연을 시작으로 기념식, 전통연희 공연 순서로 진행됐으며 광복회 회원, 시도 의원, 각 기관·단체장, 시민 등 200여명이 참석했다.

광복회 양산시지회 주관 광복 80주년 기념행사. 양산시 제공 원본보기 아이콘

황경숙 광복회 경남지부 양산시지회장은 "우리가 지금, 이 순간 자유를 누릴 수 있는 것은 바로 수많은 독립운동가들의 희생과 헌신 덕분"이라며 "이들의 정신을 기억하고 현재를 살아가는 우리들이 그 가치를 이어가야 한다"고 강조했다.

나동연 시장은 영상 축사를 통해 "올해 3·1절에 양산 출신 미서훈 독립운동가 10인이 새롭게 서훈을 받은 것은 양산시민 모두의 가슴에 깊은 감동과 자긍심을 안겨준 감격스러운 성과"라며 "이 자리가 광복을 위해 애쓰신 위대한 영웅들의 넋을 기리는 동시에 광복의 감동을 함께 나누는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 전했다.





