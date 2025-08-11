로고스, 2025년 상법 개정 세미나 개최…대응전략 공유

법무법인 로고스는 오는 13일 오후 3시 서울 강남구 삼성동 도심공항타워 14층 로고스 라운지에서 '2025년 상법 개정의 주요 내용과 기업경영의 변화'를 주제로 한 상법 세미나를 개최한다고 11일 밝혔다.

이날 세미나에서는 기업 법무 및 투자자 관계(IR) 실무자 등을 대상으로 ▲이사 충실의무 ▲감사위원 선임 시 3%룰 적용 ▲독립이사 의무비율 확대 ▲전자주주총회 의무화 등에 대한 실무대응 전략을 공유할 예정이다.

임철현 전남대 로스쿨 교수가 발표를 맡아 이번 상법 개정 조문의 의미를 기업 법무·지배구조 측면에서 해설할 예정이다. 이어 로고스의 김형준·김무겸 변호사가 토론 패널로 참여해 금융범죄와 재판 실무에서 충실의무 및 감사위원 선임 리스크를 분석하고, 이에 대한 소송 대응 전략과 기업 사례를 중심으로 논의할 계획이다.

세션 이후에는 토론 패널과 참석자 간의 질의응답과 네트워킹 순서가 이어진다.

임형민 로고스 대표변호사는 "이번 세미나는 개정 상법의 핵심 내용을 명확히 이해하고, 기업 이사회 및 감사위원회의 내부 운영 전략을 강화하기 위한 구체적인 방안을 제시하고자 마련됐다"며 "복잡해진 법률 환경 속에서 기업의 실질적인 대응 전력을 고도화하고 실무자들의 이해를 돕는 자리가 되길 바란다"고 말했다.





권현지 기자



