"만성질환도 보장"…KB손보, 'KB 고당지 맞춤 간편건강보험' 출시

고혈압·당뇨·고지혈증 추가고지 시

만성질환 없으면 가입 가능

기존 상품보다 보험료 10% 저렴

KB손해보험은 'KB 고당지 맞춤 간편건강보험'을 새롭게 출시했다고 11일 밝혔다.

이 상품은 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증(고지혈증) 등 만성질환이 없는 건강한 유병자 고객을 위한 맞춤형 상품이다.

유병자보험에 고혈압, 당뇨, 고지혈증 관련 7가지 고지유형을 신설했다. 고객 건강 상태에 맞는 최적의 상품을 선택해 가입할 수 있다.

보험료는 자사 '3.5.5 간편건강보험' 대비 최대 약 10% 저렴하다. 고혈압, 당뇨, 고지혈증 진단비도 보장받을 수 있다.

구체적으로 기존 상품의 계약 전 알릴 의무에 만성질환 3종인 고혈압, 당뇨, 고지혈증 고지를 추가했다.

기존 고지 의무는 ▲최근 3개월 이내 질병 진단, 치료, 입원, 수술 여부 ▲최근 5년 이내 입원 또는 수술 여부 ▲최근 5년 내 7대 질병(암, 심근경색, 뇌졸중, 협심증, 심장판막증, 간경화, 투석 중인 만성신장질환) 진단 여부 등이다.

추가 고지유형은 총 7가지 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 고혈압·당뇨, 고혈압·고지혈증, 당뇨·고지혈증, 고혈압·당뇨·고지혈증으로 세분화한다. 해당 질환에 대해 5년 이내 입원, 수술, 7일 이상 치료 이력이나 30일 이상 투약 여부를 고지한다.

통상 유병자보험은 가입 조건을 완화하는 대신 만성질환 관련 보장 관련 가입이 어렵다. 하지만 KB손보 신상품은 만성질환 추가 고지만 할 경우 해당 만성질환만 없으면 고혈압, 당뇨, 고지혈증 진단비 등 관련 가입을 할 수 있다.

가입 연령은 만 15~90세다. 10·15·20·30년 주기로 자동갱신을 통해 110세까지 보장받을 수 있고 90·95·100세 만기로도 가입할 수 있다. 고객 기호에 따라 저렴한 무해지 상품으로 가입할 수도 있다.

윤희승 KB손보 장기보험상품본부장은 "신상품은 단순히 가입 문턱을 낮춘 유병자 보험을 넘어 건강 상태에 따라 최적의 맞춤 보장과 합리적인 보험료로 가입하도록 만든 상품"이라며 "유병장수 시대에 만성질환 없는 건강한 시니어 유병자 고객에게 최적의 상품이 될 것"이라고 말했다.





