코스피 지수가 전 거래일 대비 0.33% 오른 3220.72에 장을 시작한 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.
[포토] 코스피, '3200선 턱걸이'
2025년 08월 11일(월)
