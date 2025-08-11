본문 바로가기
[포토] 코스피, '3200선 턱걸이'

강진형기자

입력2025.08.11 09:40

[포토] 코스피, '3200선 턱걸이'
코스피 지수가 전 거래일 대비 0.33% 오른 3220.72에 장을 시작한 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

