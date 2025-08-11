양산시, '디지털 영상'으로 만나는 통도사 벽화 전시

8.15∼10.29. 세계유산 활용프로그램 '눈으로 보고 손에 담다' 운용

경남 양산시는 오는 8월 15일부터 10월 29일까지 2025년 세계유산 활용프로그램인 '눈으로 보고 손에 담다' 주제의 벽화 전시 프로그램을 통도사 성보박물관에서 상시 운영할 계획이다.

통도사 벽화 전시 예시. 양산시 제공

해당 전시프로그램은 통도사 건축물에 그려진 숨겨진 벽화를 현대적 방식인 디지털 영상매체로 재현했으며, 관람객들은 총 10점의 생동감 있게 살아 움직이는 벽화 전시 영상을 관람할 수 있다.

특별한 전시 체험을 포함해 전시 홍보 및 설문 조사에 참여한 관람객에게 통도사 건축물과 벽화가 그려진 렌티큘러 '보는 각도에 따라 다른 이미지가 보이는 기술' 벽화 포토 카드를 증정하는 이벤트를 준비했으며, 해당 전시를 통해 통도사의 역사적 중요성과 예술적 가치를 알릴 수 있는 계기를 마련할 것이다.

양산시 관계자는 "이번 전시 기간에 국가유산 미디어아트, 통도사 개산대제 영축문화축제가 10월 3일부터 10월 29일까지 함께 열릴 예정인 만큼 많은 관광객이 통도사를 방문해 우리 시 고유한 세계문화유산의 가치를 경험하길 바란다"고 전했다.

통도사 벽화 전시 안내.





영남취재본부 김철우 기자



