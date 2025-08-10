"뇌도 배터리?"…값싼 리튬이 알츠하이머 치료 열쇠라는데

하버드 연구진 생쥐실험 결과 네이처에 발표

극소량으로도 효과…임상시험 통해 입증돼야



알츠하이머 치매의 치료에 리튬이라는 금속 물질이 큰 효과가 있음을 보여주는 연구 결과가 발표됐다.

지난 6일(현지시간) 미 워싱턴포스트(WP)는 브루스 얀크너 하버드 의대 신경학 교수 연구진이 7년간의 연구 끝에 리튬 금속이 알츠하이머 치매 치료에 큰 역할을 한다는 사실을 밝혀냈다고 보도했다. 연구진은 쥐에게 리튬 오로테이트(lithium orotate, 리튬과 오트르산 합성 물질)를 소량 투여해 뇌 기능을 회복시킬 수 있었다는 연구 결과를 세계적인 학술지 네이처에 발표했다. 리튬 오로테이트는 매우 저렴해 값싼 알츠하이머 치료제가 개발될 것이란 기대감이 나온다.

연구진은 건강한 쥐에게 리튬이 부족한 음식을 제공했을 때 쥐들의 시냅스가 줄어들고 기억력도 감소한다는 사실을 발견했다. 이들 쥐에게 리튬 오로테이트를 투여하자 기억력이 생후 6개월 젊은 쥐 수준으로 회복됐다. 다만 얀크너 교수는 "아직 리튬 복용을 권장하지 않는다"며 "쥐에서 인간으로 넘어갈 때 상황이 달라질 수 있기 때문"이라고 인간 임상시험의 중요성을 강조했다. 과다 섭취할 경우 신장과 갑상샘 손상 등 심각한 부작용이 발생할 수도 있기 때문이다.

얀크너 교수는 "건강한 노령 쥐의 경우 리튬이 기억 기능을 촉진한다"며 "건강한 노인에게서도 리튬 수치가 높을수록 기억력이 더 좋은 것으로 나타났다"라고 설명했다. 연구진은 인지적으로 건강한 사람, 초기 치매 환자, 중증 알츠하이머병 환자 등 세 그룹의 뇌와 혈액에서 30여 종의 금속 수치를 측정했다. 리튬은 그룹 간 수치 차이가 나는 유일한 금속이었다.

리튬은 뇌의 신경세포인 뉴런 사이의 연결과 소통을 유지하게 해준다. 또 신경세포 간 통신선인 수초의 형성에도 기여하고 미세아교세포가 뇌 기능을 방해하는 세포의 잔해를 청소하는 데도 도움을 준다. 리튬이 부족하면 유해한 아밀로이드 베타 단백질 덩어리와 타우 단백질의 엉킴이 생성되는 속도가 빨라진다. 이 때문에 신경세포 사이의 소통을 방해해 알츠하이머를 유발하고, 리튬을 가둬버려 리튬이 뇌 기능을 촉진하는 것도 막는다.

이번 연구는 리튬이 뇌에서 어떤 역할을 하며 뇌의 주요 세포 유형 전체에 어떤 영향을 주는지, 노년기에 나타나는 리튬 결핍이 노화에 미치는 영향 등을 처음 구체적으로 설명했다는 점에서 의미가 크다.

아울러 체내 리튬 농도를 측정함으로써 알츠하이머 증상이 나타나기 여러 해 전부터 알츠하이머 발병 소지를 파악하는 데 도움이 될 수 있음을 보여준다. 리튬 농도는 뇌척수액이나 혈액을 검사하거나 뇌 영상 촬영을 통해 측정할 수 있기 때문이다.

한편 미국의 알츠하이머 환자 수가 현재 700만 명이 넘으며 2050년까지 1300만 명에 달할 것으로 추정된다. 현재까지 알츠하이머 치료제로 허가받아 사용 중인 약물은 주로 아밀로이드 베타 단백질을 표적으로 하는 항체 기반 치료제로, 미국 바이오젠과 일본 에자이가 개발한 아두헬름(아두카누맙), 레카네맙(레켐비)이 있다.

리튬은 19세기부터 기분 개선 보조제로 쓰였고, 1970년대 이후 양극성 장애 치료제로 FDA 승인을 받기도 했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>