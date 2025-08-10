尹체포·정청래 대화·극우로 '공방'…찬탄·반탄 갈린 국힘 당대표 토론회(종합)

'반탄' 김문수·장동혁 ·'찬탄' 안철수·조경태

尹 체포 논란에 "인권침해" vs "협조해야"

정청래 대화 여부에 "대표 바꿔야" vs "여야 협치"

국민의힘 당권주자들이 윤석열 전 대통령의 체포 문제부터 정청래 더불어민주당 대표와의 대화, 극우 논란 등을 공방을 벌였다. 찬탄(탄핵 찬성)파와 반탄(탄핵 반대)파로 극명하게 나뉘어 엇갈린 주장을 폈다.

김문수 전 고용노동부 장관, 장동혁·조경태·안철수 의원은 10일 오후 서울 종로구 채널A 스튜디오에서 열린 국민의힘 당대표 후보 방송토론회에 참석했다.

이들은 윤 전 대통령의 비상계엄 선포에 대한 평가부터 시각차를 나타냈다. 김 전 장관은 "계엄에 대해 잘했다고 하는 것은 아니지만 계엄을 유발한 민주당이 잘못한 것"이라며 "계엄은 대통령의 불가피한 비상대권 사용이었다"고 주장했다. 그러면서 "(계엄으로 인해) 누가 다치거나 어떻게 된 사람이 있었나"라며 "비상계엄이 자유민주주의를 파괴한 것은 아니다"라고 덧붙였다.

반면 조 의원은 윤 대통령에 대해 "국민에게 총부리를 겨눈 '만고의 역적'"이라고 비판했다. 그는 "야당이 힘들게 한다고 해도 정치력으로 풀었어야 한다"며 "그걸 비상계엄을 통해 우리 국민들을 불안하게 하고 국격을 실추시킨 부분이 있다"고 지적했다.

특검의 윤석열 전 대통령 체포 시도를 두고도 찬반으로 쪼개졌다.

김 전 장관은 "지금 윤 전 대통령을 강제로 체포하려고 하다가 다쳐서 입원했다"며 "교도소 안에서 옷을 벗었다, 드러누웠다 등의 말이 나온다는 것 자체가 인권침해"라고 비판했다.

장 의원 역시 "법원에서 발부받은 체포, 구인 영장이라고 하더라도 인권은 반드시 보장돼야 한다고 생각한다"며 "이런 모든 상황을 브리핑하는 것은 전례도 없었거니와 그 자체로 인권 침해라고 생각한다"고 했다.

반면 안 의원은 "전직 대통령으로서 품위를 지키고 협조하는 것이 더 적합하다"며 "그것이 보수의 핵심 가치인 법치주의를 지키는 것이라고 생각한다"고 답했다.

조 의원도 "건달보다 못한 대통령의 모습을 보면서 국민들께서 참으로 허탈했을 것"이라며 "덥다고 에어컨 달아달라고 했던 분이다. 시원하게 에어컨 바람을 쐬면서 조사받으면 된다"고 주장했다.

'정청래 더불어민주당 대표를 대화 상대로 인정하지 않겠다'라는 질문에도 당권주자들의 답은 엇갈렸다.

김 전 장관은 "극좌 테러리스트인 정청래 대표와는 대화가 안 된다"며 "대화의 문제가 아니라 교체되어야 한다"고 주장했다. 장 의원은 "원칙적으로 정 대표를 대화 상대로 인정하겠다는 것은 허상"이라며 "거대 여당과 협상이 가능하려면 힘의 균형을 이뤄야 한다"고 답했다. 이어 "당 지지율을 올리고 민주당을 제대로 견제할 수 있을 때 협상이 가능하다"고 덧붙였다.

반면 정 대표와 대화해야 한다고 'O' 표를 든 안 의원은 "정 대표가 국회의 전통과 먼 독재적인 발언을 했지만 그럼에도 불구하고 대화를 해야 한다"며 "당 대표를 네 번 했기 때문에 초보인 정 대표를 이길 자신이 있다"고 말했다. 조 의원 역시 "정치가 서로 인정하지 못하면 국민을 힘들게 하고 불안하게 한다"며 "국민의힘이 소수 야당이지만 국민의 지지를 얻으면 강한 야당이 된다. 여야 협치로 민생을 안정시켜야 한다"고 강조했다.

이날 토론회에서 후보들은 '극우 논란'으로 맞부딪혔다. 조 의원은 "극우는 거짓 선전과 폭력이다. 부정선거 음모론자들이 거짓 선동을 하고, 군인을 동원해서 폭력적으로 지배하는 게 극우"라며 김 전 장관의 입장을 물었다.

이에 김 전 장관은 "더불어민주당 정청래 같은 사람이 극좌다. 대사관 가서 현관문 부수고 대사 부부가 잠옷 바람으로 도망가게 하는 극좌 테러리스트"라면서 "국민의힘에 어디에 극우가 있느냐. 누가 극우냐"고 되물었다.

조 후보는 "'윤(석열) 어게인'에 동조하는 게 극우라고 생각한다"고 밝혔다. 그러자 김 후보는 "극우라는 건 극좌가 자기를 반대하는 사람이나 국민의힘에 덮어씌우는 딱지 붙이기, 프레임 씌우기다. 국민의힘에는 극우가 없다"고 답했다.

조 후보는 "헌법을 무시하고 불법행위를 하는 계엄을 옹호하는 게 극우 발상이고 극우세력"이라며 거듭 지적하자 김 후보는 "저는 계엄을 옹호한 적이 없다"고 해명했다.

장 의원 역시 안 의원에게 "저를 왜 극우라고 하는지 밝히라"고 따져 물었고 안 후보는 "전 씨(한국사 강사 전한길 씨)와 함께하는 모습들에 대한 경고를 한 것"이라고 되받았다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr



