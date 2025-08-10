본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

지방선거 완전국민경선제에 김문수·조경태 'O' vs 안철수·장동혁 'X'

최유리기자

입력2025.08.10 18:48

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국민의힘 당대표 후보자 방송토론회

'내년 지방선거 공천을 완전 국민경선제로 한다'는 질문에 국민의힘 당 대표에 도전한 후보자들의 답변이 엇갈렸다. 김문수 전 고용노동부 장관과 조경태 의원은 'O'를, 안철수·장동혁 의원은 'X'를 들었다.


김 전 장관은 10일 오후 서울 종로구 채널A 스튜디오에서 진행된 국민의힘 당대표 후보자 방송토론회에서 "여야가 선거법 개정에 합의한다면 지방선거 승리를 위해 국민 경선제로 가겠다"고 말했다. 다만 여야 합의가 전제되지 않는다면 당원 투표 중심으로 공천을 진행하겠다고 했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

조 의원 역시 "완전 국민경선제는 더 이상 공천에 당 대표나 국회의원이 개입하지 말라는 취지"라며 "상향식 공천의 뜻을 담아내 당원 주권 시대를 열겠다"고 강조했다.

반면 안 의원은 100% 당원 여론조사를 주장했다. 그는 "오픈프라이머리를 하면 민주당 당원도 참여가 가능해 선거 결과가 혼탁해진다"고 반대 이유를 설명했다.


장 의원도 "완전 국민경선제는 보완책 마련되지 않으면 기득권 세력이나 인지도 높은 사람에게 유리하다"며 "젊은 인재를 발굴해 당직을 맡기고 경선에서 장벽을 낮춰야 한다"고 답했다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

30분 만에 '서울행' 검색량 120% 폭증…韓 '무비자 입국' 중국인에 특수 기대감 30분 만에 '서울행' 검색량 120% 폭증…韓 '무비자... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

5000원 주고 사먹던 소금빵… "집에선 2000원이면 돼"

아동 셋 중 하나 수면부족…공부 압박·스마트폰 때문

세계서 가장 붐비는 항공노선 서울~제주…2위는 도쿄-삿포로

장난감 하나에 수십 만원?…90년대 '유행템'이 MZ '핫템'으로

'김동연의 서재' 두 번째 추천 도서는?…불평등 다룬 □□□□□□

"고교 자퇴하고 수능 올인"…가장 많은 곳 '강남3구'

"며칠째 먹지도 못하고" 머리에 플라스틱통 낀 불쌍한 곰 구조

새로운 이슈 보기