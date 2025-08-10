지방선거 완전국민경선제에 김문수·조경태 'O' vs 안철수·장동혁 'X'

국민의힘 당대표 후보자 방송토론회

'내년 지방선거 공천을 완전 국민경선제로 한다'는 질문에 국민의힘 당 대표에 도전한 후보자들의 답변이 엇갈렸다. 김문수 전 고용노동부 장관과 조경태 의원은 'O'를, 안철수·장동혁 의원은 'X'를 들었다.

김 전 장관은 10일 오후 서울 종로구 채널A 스튜디오에서 진행된 국민의힘 당대표 후보자 방송토론회에서 "여야가 선거법 개정에 합의한다면 지방선거 승리를 위해 국민 경선제로 가겠다"고 말했다. 다만 여야 합의가 전제되지 않는다면 당원 투표 중심으로 공천을 진행하겠다고 했다.

조 의원 역시 "완전 국민경선제는 더 이상 공천에 당 대표나 국회의원이 개입하지 말라는 취지"라며 "상향식 공천의 뜻을 담아내 당원 주권 시대를 열겠다"고 강조했다.

반면 안 의원은 100% 당원 여론조사를 주장했다. 그는 "오픈프라이머리를 하면 민주당 당원도 참여가 가능해 선거 결과가 혼탁해진다"고 반대 이유를 설명했다.

장 의원도 "완전 국민경선제는 보완책 마련되지 않으면 기득권 세력이나 인지도 높은 사람에게 유리하다"며 "젊은 인재를 발굴해 당직을 맡기고 경선에서 장벽을 낮춰야 한다"고 답했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>