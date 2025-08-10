본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

사이프러스·연암장학회, 골프 유망주 지원

노우래기자

입력2025.08.10 18:05

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제주 골프 꿈나무 18명 1000만원 장학금
1년간 무료 연습 라운드 기회 제공

제주 사이프러스 골프앤리조트와 재단법인 연암장학회가 골프 꿈나무 육성에 힘을 모았다.

사이프러스 골프앤리조트와 연암장학회가 제주 지역 골프 유망주에게 장학금을 전달했다. 사진제공=사이프러스 골프앤리조트

사이프러스 골프앤리조트와 연암장학회가 제주 지역 골프 유망주에게 장학금을 전달했다. 사진제공=사이프러스 골프앤리조트

AD
원본보기 아이콘

10일 제주 지역 골프 유망주 18명에게 장학금 1000만원을 수여하고, 1년간 무료 연습 라운드 기회를 제공하기로 했다고 밝혔다. 연암장학회는 제주 지역 청소년들을 위해 매년 제주 고등학생과 대학생을 대상으로 장학금을 지원해왔다. 올해부터 제주 사이프러스와 함께 제주 골프 유망주 지원사업을 진행한다. 올해 제주 골프 유망주 장학생 선발은 제1회 제주특별자치도교육감배 주니어선수권대회 성적을 기준으로 초·중·고등부 6명씩 18명을 선정했다.


사이프러스 측은 "골프 유망주들의 꿈과 열정을 위해 제주 골프 꿈나무 장학사업을 지속할 계획"이라며 "장학금과 무료 골프 라운드권을 통해 실력 향상에 실질적인 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

사이프러스는 천혜의 자연환경을 자랑하는 제주도에 위치하고 있다. 한라산과 7개 오름이 코스를 감싸고 있다. 36홀 코스는 경사면이나 자연을 훼손한 곳이 없이 주변 환경과 공존하고 있다. 사계절 내내 다양한 꽃들이 피어 있는 꽃이 아름다운 골프장으로 유명하다. 골프텔과 빌리지가 있어 체류형 골프장으로도 인기가 높다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

30분 만에 '서울행' 검색량 120% 폭증…韓 '무비자 입국' 중국인에 특수 기대감 30분 만에 '서울행' 검색량 120% 폭증…韓 '무비자... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

5000원 주고 사먹던 소금빵… "집에선 2000원이면 돼"

아동 셋 중 하나 수면부족…공부 압박·스마트폰 때문

세계서 가장 붐비는 항공노선 서울~제주…2위는 도쿄-삿포로

장난감 하나에 수십 만원?…90년대 '유행템'이 MZ '핫템'으로

'김동연의 서재' 두 번째 추천 도서는?…불평등 다룬 □□□□□□

"고교 자퇴하고 수능 올인"…가장 많은 곳 '강남3구'

"며칠째 먹지도 못하고" 머리에 플라스틱통 낀 불쌍한 곰 구조

새로운 이슈 보기