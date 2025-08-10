"포켓몬 카드 쏙 빼고 햄버거는 버렸다"…'해피밀 사재기' 리셀러에 日 '발칵'

몇몇 리셀러, 사은품만 노리고 음식은 버려

SNS서 “아이들의 꿈을 짓밟았다” 비판

일본 맥도날드가 지난 8일부터 '해피밀' 세트 구매 시 포켓몬 장난감과 트레이딩 카드를 증정하는 행사를 시작한 가운데, 사은품만 챙기고 음식은 버리는 리셀러(재판매자)들의 행태가 논란이 되고 있다.

10일 사회관계망서비스(SNS)에는 맥도날드 매장 앞에 해피밀 세트가 담긴 봉투가 그대로 버려져 있는 사진과 영상이 잇따라 공유됐다. 이를 올린 누리꾼은 "리셀러들이 포켓몬 카드만 꺼내고 햄버거는 근처에 버린다"고 증언했다.

일부 사진에는 콜라 5개가 한 봉지에 들어 있는 등, 사은품을 받으려는 목적으로 한 번에 여러 세트를 주문한 흔적이 남아 있었다. 도쿄의 한 매장 인근 건물 앞에도 비닐봉지 가득 버려진 세트가 발견됐다.

또 다른 목격자는 해피밀 수십 개가 든 봉투를 양손에 들고 수차례 매장을 오가는 남성을 촬영해 올리며 "아이들의 꿈을 짓밟았다"고 비판했다.

포켓몬 카드 증정 행사가 열리는 맥도날드 매장 근처에 버려진 음식물들

자신을 맥도날드 점원이라고 밝힌 한 누리꾼은 "오전 6시 개점부터 손님이 몰려 오후 1시에는 카드가 모두 팔렸다"며 "최대 5세트 구매 제한에도 불구하고 더 사겠다며 화를 내고 음식을 쓰레기통에 버리는 손님도 있었다"고 전했다.

일본 맥도날드 공식 SNS에는 "리셀러에게만 사은품이 돌아가는 현실", "음식물 쓰레기 생산을 중단하라", "단기 수익만 좇는 반사회적 기업" 등의 항의 댓글이 연이어 달렸다.

일부 누리꾼들은 "버려질 음식은 어린이 식당에 기부해야 한다", "어른에게 판매하는 것을 제한하자" 등의 의견을 내놨다. 아울러 외국인, 특히 중국인 리셀러를 지목하는 주장도 나왔다.

포켓몬 트레이딩 카드의 인기는 일본뿐 아니라 세계적으로도 부작용을 낳고 있다. 지난달 미국 캘리포니아주의 한 게임스톱 매장에서는 카드 입고일에 몰린 인파 속 새치기 시비로 폭행 사건이 발생했다. 또한 매사추세츠주에서는 약 1억3700만원 상당의 희귀 카드와 빈티지 상자가 도난당한 바 있다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



