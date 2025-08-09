본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

일요일 남부지방 많은 비…서울 낮 최고 32도

구은모기자

입력2025.08.09 20:12

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일요일인 10일은 전국이 대체로 흐린 가운데 남부지방을 중심으로 많은 비가 내리겠다.


일요일 남부지방 많은 비…서울 낮 최고 32도
AD
원본보기 아이콘

9일부터 이틀간 예상 강수량은 광주·전남 50∼100㎜(많은 곳 전남 해안 150㎜, 광주·전남 내륙 120㎜ 이상), 전북 남부 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 전북 북부 10∼50㎜다.

같은 기간 부산·울산·경남은 50∼100㎜(많은 곳 경남 남해안 150㎜ 이상), 대구·경북 남부는 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 울릉도·독도는 5∼20㎜의 비가 내리겠다.


제주엔 30∼100㎜(많은 곳 120㎜ 이상)의 비가 이어지겠다. 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의해야겠다.


아침 최저기온은 19∼25도, 낮 최고기온은 28∼33도로 예보됐다. 당분간 기온은 평년(최저 21~25℃, 최고 28~32℃)과 비슷하겠다. 일부 지역에선 열대야가 나타나겠다.

바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼3.5ｍ, 서해 0.5∼3.0ｍ, 남해 1.5∼3.5ｍ로 예측된다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

상장 첫날 250% 폭등하더니 급등락…롤러코스터 타는 나스닥 대어[기업&이슈] 상장 첫날 250% 폭등하더니 급등락…롤러코스터 타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

먼지 쌓인 책 경매 내놨더니…'9000만원 낙찰'

실종 28년 만에 빙하에서 발견된 남성…시신·신분증 '멀쩡'

'혼밥 홀대·걸레 수건' 여수시, 이번엔 식당 잔반 재사용 논란

"더는 못 참아"…백종원, 허위사실 유포 유튜버 강경 대응

냉기 아까워 에어컨 켜고 한 '이 행동'…단 3분 만에 목숨 잃을 수도

젤렌스키, 영토 양보 거부…"러 악행에 보상 못해"

이시바 퇴진론 속 개각·당직자 인사, '추가 압박 요인' 부각

새로운 이슈 보기