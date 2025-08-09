일요일 남부지방 많은 비…서울 낮 최고 32도

일요일인 10일은 전국이 대체로 흐린 가운데 남부지방을 중심으로 많은 비가 내리겠다.

9일부터 이틀간 예상 강수량은 광주·전남 50∼100㎜(많은 곳 전남 해안 150㎜, 광주·전남 내륙 120㎜ 이상), 전북 남부 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 전북 북부 10∼50㎜다.

같은 기간 부산·울산·경남은 50∼100㎜(많은 곳 경남 남해안 150㎜ 이상), 대구·경북 남부는 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 울릉도·독도는 5∼20㎜의 비가 내리겠다.

제주엔 30∼100㎜(많은 곳 120㎜ 이상)의 비가 이어지겠다. 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의해야겠다.

아침 최저기온은 19∼25도, 낮 최고기온은 28∼33도로 예보됐다. 당분간 기온은 평년(최저 21~25℃, 최고 28~32℃)과 비슷하겠다. 일부 지역에선 열대야가 나타나겠다.

바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼3.5ｍ, 서해 0.5∼3.0ｍ, 남해 1.5∼3.5ｍ로 예측된다.





