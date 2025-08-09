업무 복귀한 李대통령 첫 지시 "산재 사망 사고 직보하라"

8일까지 휴가 마치고 업무 복귀

의정부 아파트 공사장 사망 사고 전해 들어

고용노동부에는 "12일 국무회의서 산재 사고 방지 관련 조치 모두 보고하라" 주문

8일까지 휴가를 마치고 업무에 복귀한 이재명 대통령이 산재사고를 신속하게 보고 받을 수 있는 직보 체계를 마련하라고 지시했다. 경기도 의정부시 한 아파트 신축공사 현장에서 50대 근로자가 추락해 사망한 사건이 발생한 데 따른 주문이다.

9일 강유정 대통령실 대변인은 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "(이 대통령이) 앞으로 모든 산재 사망사고는 최대한 빠른 속도로 대통령에게 직보하라고 지시했다"면서 "국정상황실을 통해 공유·전파하는 현 체계는 유지하되, 대통령에게 좀 더 빠르게 보고하는 체계를 갖추라는 것"이라고 설명했다.

이 대통령을 또 고용노동부에 산재사고 조치 내용을 12일 국무회의에서 보고할 수 있도록 하라고 지시했다. 강 대변인은 "(이 대통령이) 고용노동부에는 산재 사고 방지를 위한 사전 사후 조치 내용과 현재까지 조치한 내용을 화요일(12일) 국무회의에 보고할 것을 지시했다"면서 "산재 사망을 획기적으로 줄이겠다는 이 대통령의 의지"라고 전했다.

그러면서 강 대변인은 "일하러 나간 노동자들이 다치거나 목숨을 잃는 일이 없도록 세계 10위 경제 강국의 위상을 노동자 안전으로 증명하도록 하겠다"고 덧붙였다. 이어 이 대통령의 이번 지시가 그간 보고체계에 문제가 있다는 판단에 따른 것이냐는 질문에 강 대변인은 "언론 보도 이후에 사고를 인지하는 경우가 있는데, 즉시 보고 보다 체계 자체를 상시로 체계화하는 데 초점을 맞춘 것"이라며 "산재가 아직은 보고 체계가 조금 더 체계화돼야 할 필요가 있다라는 부분이 있고, 그래서 그 체계화를 더 지시한 것"이라고 답변했다.

전날 오후 3시께 DL건설이 시공하는 경기도 의정부시 아파트 신축공사 현장에서 50대 근로자가 6층 높이에서 추락해 사망하는 사고가 발생했다. 해당 근로자는 아파트 외벽에 설치된 추락 방지용 그물망을 철거하던 중 사고를 당한 것으로 알려졌으며, 사고 이후 심폐 소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 치료 중 숨졌다.

경찰과 고용노동부는 추락 방지 안전 고리가 제대로 걸렸었는지 여부 등 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



