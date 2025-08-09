"대체 불가능한 소믈리에 육성" 제이와인, 'J, THE SOMM' 1기 론칭

소믈리에 역량 강화 프로그램

국내 대표 전문가 4인 실무·이론 강의

제이와인컴퍼니가 국내 와인 업계의 미래를 이끌어갈 전문가 양성을 위한 소믈리에 역량 강화 프로그램 '제이, 더 쏨(J, THE SOMM)' 1기를 공식 론칭한다고 9일 밝혔다.

국내 미식 문화와 소믈리에 역량이 세계적 수준에 도달한 가운데 'J, THE SOMM'은 단순한 지식 전달을 넘어 '대체 불가능한 유일한 소믈리에'로 성장할 수 있는 실질적인 교육을 제공하는 것을 목표로 마련됐다.

총 10회에 걸쳐 진행되는 프로그램은 와인 전문가로서 갖춰야 할 필수 역량을 체계적으로 다룬다. '소믈리에 & 호스피탈리티'와 '비즈니스 역량 강화'를 통해 서비스 및 비즈니스 마인드를 함양하고, '와인메이킹'과 '비티컬처' 강의로 와인의 근본적인 이해를 돕는다.

또한 보르도와 부르고뉴, 샹파뉴 등 핵심 와인 산지별 특성을 심도 있게 다루며 참가자들의 포트폴리오를 확장시킨다. 마지막으로 블라인드 테이스팅과 최종 시험을 통해 최고의 소믈리에를 가려낼 계획이다.

이번 프로그램은 양진원 드링크 가이드 대표와 최태현 포도공화국 대표, 김주용 주은 레스토랑 수석 소믈리에, 홍광현 유어쏨 대표 등 국내 와인 업계를 대표하는 최고 전문가 4인의 이론 및 실무 강의로 진행된다.

제이와인컴퍼니 관계자는 "J, THE SOMM은 단순한 교육 프로그램을 넘어 한국 와인 문화의 질적 성장을 위한 투자"라며 "참가자들이 이번 과정을 통해 한 단계 더 높은 전문가로 도약할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 밝혔다.

J, THE SOMM 1기는 제이와인컴퍼니의 거래처 및 잠재 거래처 소속 소믈리에와 F&B 담당자를 대상으로 진행되며, 오는 25일부터 12월 8일까지 제이와인 빌딩에서 진행된다.





