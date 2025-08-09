전남도, 팽창식 구명조끼 보급 지원사업 추진

어선 소유자 대상 5만여벌

오는 10월까지 접수 진행

전라남도는 '팽창식 구명조끼 보급 지원사업'을 한시적으로 추진한다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 어선 사고 발생 시 어선원의 구조 가능성을 높이고 인명피해를 줄이기 위해 '팽창식 구명조끼 보급 지원사업'을 올해 한시적으로 추진한다.

이번 사업은 어업 현장에서의 구명조끼 착용률을 높이는 것에 중점을 둔다. 사업 규모는 총 52억 원으로, 도내 어선 소유자를 대상으로 5만여 벌의 구명조끼를 보급한다는 계획이다.

기존 고체식 구명조끼는 부피가 크고 무거워 조업 중 착용이 불편하다는 지적이 있었던 반면 팽창식 구명조끼는 가볍고 부피가 작아 조업 중에도 불편함 없이 착용할 수 있는 장점으로 큰 호응을 얻고 있다.

전남도가 지원하는 팽창식 구명조끼는 해양수산부로부터 형식승인을 받은 목도리형과 벨트형으로, 구매비용의 80%를 보조받아 어업인은 1벌당 약 2만 원만 부담하면 된다.

접수 기간은 10월까지이며, 수협, 어선안전조업국, 시군 읍면 사무소에서 신분증만 지참하면 현장에서 바로 신청이 가능하다.

전창우 전남도 친환경 수산과장은 "이번 구명조끼 보급사업은 올해에만 한시적으로 지원하는 사업인 만큼 많은 어업인이 혜택을 받을 수 있도록 적극 추진하겠다"고 말했다.





