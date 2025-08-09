국민의힘 긴급지시 "전한길, 전당대회 출입 금지"…갈등 촉발에 책임 물어

방청석서 "배신자" 연호해 혼란 야기

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 8일 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨의 8·22 전당대회 출입을 전면 금지했다. 전씨가 방청석 연단에 올라 "배신자"를 연호하는 등 국민의힘 전당대회를 갈등으로 치닫게 만들고 있다는 판단 때문이다.

송 비대위원장은 이날 긴급지시사항으로 "축제의 장이 돼야 할 전당대회를 분열과 갈등의 장으로 만든 데 대해 엄중 경고한다"며 "혼란을 불러일으킨 전한길씨를 포함해 대의원 자격이 없는 인사에 대해 향후 개최되는 모든 전당대회 일정에 출입을 금지시킬 것"이라고 밝혔다.

그는 "선관위 및 중앙당, 시도당에서는 전당대회가 원만하게 치러질 수 있도록 각별히 유의해 주기 바란다"고 당부했다.

한국사 강사 전한길 씨가 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구·경북 합동연설회에 참석하고 있다.

앞서 '전한길뉴스' 발행인 자격으로 참석했던 전씨는 이날 대구·경북 합동연설회에서 찬탄파(탄핵 찬성파)인 김근식 최고위원 후보 소개 영상에 자신을 비판하는 내용이 나오자 '배신자'를 연호했다. 이에 당원들까지 합류하면서 장내는 혼란스러운 상황에 이르렀다. 전씨는 반탄파(탄핵반대파) 후보들이 나섰을 때는 '잘한다'며 호응을 유도하는 모습을 보이기도 했다.

