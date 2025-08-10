본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

우리은행, 보이스피싱 피해예방 위해 LG유플러스와 맞손

오규민기자

입력2025.08.10 10:01

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

보이스피싱 수법 공유부터
정기 협의체 운영까지 전방위 협력

우리은행이 지난 7일 서울 중구 본점에서 LG유플러스 와 '보이스피싱 피해예방을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 오지영 우리은행 금융소비자보호그룹장과 최윤호 LG유플러스 최윤호 AI Agent 추진그룹장 등이 참석했다.


이번 협약은 금융과 통신 분야 간 협력을 통해 선제적 피해예방 체계를 구축하고, 금융소비자 자산 보호 역량을 강화하기 위해 추진됐다. 양사는 이번 협약을 계기로 전화금융사기(보이스피싱) 수법 공유 및 협업사항 발굴·추진, 피해 예방을 위한 지원 체계 마련, 실무 협의체 운영을 통한 세부 실행계획 수립 등 보이스피싱 피해 예방을 위한 협력을 강화하기로 했다.

지난 7일 서울 중구 우리은행 본점에서 열린 ‘보이스피싱 피해예방을 위한 업무협약’ 체결식에서 오지영 우리은행 금융소비자보호그룹장(왼쪽) 과 최윤호 LG유플러스 AI Agent 추진그룹장이 기념촬영을 하고 있다. 우리은행

지난 7일 서울 중구 우리은행 본점에서 열린 ‘보이스피싱 피해예방을 위한 업무협약’ 체결식에서 오지영 우리은행 금융소비자보호그룹장(왼쪽) 과 최윤호 LG유플러스 AI Agent 추진그룹장이 기념촬영을 하고 있다. 우리은행

AD
원본보기 아이콘

향후 양사는 정기 협의체를 구성해 정보 공유 및 공동 대응 프로세스를 구체화하고 보이스피싱 피해 확산을 막기 위한 기술적·제도적 협업을 본격화할 예정이다.

우리은행 관계자는 "이번 협약은 금융소비자 보호를 최우선 가치로 삼는 우리은행과 LG유플러스와의 전략적 협업이 결합된 의미 있는 사례"라며 "고객 자산을 더욱 안전하게 할 수 있도록 양사가 협력하여 보이스피싱 예방에 앞장서겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 중국에서 전염 시작" 전세계 비상 걸렸다…치료제도 없다는 '이 전염병' "또 중국에서 전염 시작" 전세계 비상 걸렸다…치... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'은하철도 999'가 왜 거기서 나와?…지하철마다 다른 '역 멜로디'

美 MBA 출신 소림사 주지승 체포…中 권력투쟁 휘말렸나

"멀쩡한 햄버거를 왜 버려?"…日맥도날드 '포켓몬 카드' 논란

"그래도 구두쇠 아냐"…젊은층 '한달 평균 0원' 데이트에 출산율 하락 경고등

냉기 아까워 에어컨 켜고 한 '이 행동'…단 3분 만에 목숨 잃을 수도

트럼프 위협에도 러시아산 석유 포기 못해…인도, 수입비중 40% 넘어

'팔레스타인 국가 인정', 선택의 기로에 선 국제사회

새로운 이슈 보기