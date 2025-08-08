"요즘 누가 크록스 신어요"…주가 30% 폭락 '충격'

실망스런 매출 전망에 주가 30% 급락

"소비자 취향 변화…관세 영향 연 1250억"

미국 유명 신발 브랜드 크록스가 3분기 매출액이 전년 대비 9~11% 감소할 것이란 전망을 내놓자 주가가 하루 만에 약 30% 급락했다. 소비자 취향 변화, 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 압박 등이 맞물린 결과라는 분석이 나온다.

"못생긴 신발 이제 안 사…운동화 수요 다시 증가"

7일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 크록스는 이날 2분기 실적 발표에서 3분기 매출이 전년 동기 대비 9~11% 감소할 것으로 예상했다. 앞서 로이터 조사에서 분석가들은 소폭 성장할 것으로 전망한 바 있다. 시장의 예상을 크게 벗어나는 실적 전망에 크록스 주가는 이날 종가 기준 29.2% 하락해 약 3년 만의 최저치를 기록했다. 낙폭은 2011년 10월 이후 가장 컸다.

크록스의 실적 전망을 어둡게 하는 요인으로는 소비자 취향 변화가 한몫했다. 크록스에 큰 이익을 가져다준 '못생긴 신발(어글리 슈즈)' 트렌드가 더 이상 시장에서 통하지 않는다는 뜻이다. 앤드루 리스 크록스 최고경영자(CEO)는 "운동화 수요가 다시 늘고 있다"면서 "2026년 북중미 월드컵과 2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽이 나이키·아디다스 같은 스포츠 브랜드에 유리하게 작용할 것"으로 전망했다.

관세 압박·소비심리 위축 이중고

관세 압박도 실적 악화의 직접적 요인으로 작용하고 있다. 수전 힐리 크록스 최고재무책임자(CFO)는 올해 하반기 관세로 인해 약 4000만 달러(약 550억원)의 타격을 입을 것으로 예상했다. 또 현재 조달 지역을 기준으로 그 영향이 연간 약 9000만 달러(약 1250억원)에 이를 것으로 내다봤다. 회사 측은 트럼프 대통령의 관세 정책 여파로 비용이 증가하는 상황에서 비용 관리에 나서고 있으며 동시에 할인 판매를 줄이고 있다고 밝혔다.

리스 CEO는 "크록스가 폭넓은 인기를 누리고 있지만 일부 소비자층은 구매에 매우 신중한 모습을 보이고 있다"고 했다. 그는 "이들은 구매하지 않고, 매장에도 가지 않는다. 방문객 수가 줄고 있다"면서 특히 저소득층 소비자에게 더 인기 있는 크록스의 도매·아울렛 부문이 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상했다. FT는 높은 금리, 상품 가격 상승, 트럼프 행정부의 무역·감세 정책을 둘러싼 불확실성, 둔화하는 노동시장 등이 미국 소비자 지출에 부담을 주고 있다고 분석했다.





