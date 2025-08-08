美 기업 만난 통상교섭본부장 "'US 헬프 데스크' 통해 애로 해결"

여한구 본부장, 주한미국상공회의소 방문

한미 관세협상 결과 공유·애로사항 청취

정부가 한국의 비관세 장벽 등 미국 기업들의 애로 해소를 위한 전담 창구인 'US 헬프 데스크'를 운영하기로 했다.

산업통상자원부는 여한구 통상교섭본부장이 8일 오후 주한미국상공회의소(암참)를 방문해 미국계 외국인투자 기업들을 만나 한미 관세협상 결과를 공유하고 애로사항 청취했다고 밝혔다.

여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장(왼쪽)이 8일 서울 여의도 IPC에 위치한 주한미국상공회의소 회의실에서 제임스 킴 주한미국상공회의소(암참) 회장과 기념사진 촬영을 하고 있다.

이번 만남은 지난달 30일 타결된 한미 관세협상 결과를 암참 및 외투기업들과 공유하고, 한미 양국 간 발전적인 협력 관계 증진을 위해 마련됐다.

제임스 김 암참 회장은 최근 타결된 한미 관세협상 결과에 대해 환영과 지지의 뜻을 전하며 "이번 합의 이후에도 민감한 통상 이슈에 대한 논의가 이어질 것으로 예상되는 만큼 양국 간 긴밀하고 지속적인 대화가 중요하다"고 강조했다.

이에 여 본부장은 "한미 관세 협상 타결로 우리 기업의 단기적 수출 불확실성이 해소되고 주요국 대비 불리하지 않은 경쟁 조건을 확보했다"며 "조선·자동차·반도체·바이오·배터리·원전 등 전략산업 분야에서 한미 간 제조업 르네상스 파트너십을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

특히 여 본부장은 특히 미국기업이 지속 제기하는 비관세 장벽과 관련하여 "미국 기업들의 불만과 애로를 적극적으로 청취하고 해결하기 위한 US 헬프 데스크를 운영해나가겠다"며 "한국에 진출한 외투 기업들이 더 좋은 환경에서 투자할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 강조했다.

마지막으로 여 본부장은 "암참이 한국 시장에 대한 신뢰를 바탕으로 양질의 일자리 창출과 국내 경제 활성화에 기여해 준 것에 감사한다"며 "관세협상 타결로 대외 통상환경 불확실성이 상당 부분 해소된 만큼 한국의 인공지능(AI), 데이터센터 등에 미국계 외투기업의 적극적인 투자 확대를 당부드린다"고 말했다.





