본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

나우로보틱스, K휴머노이드 AI전문가 이규빈 GIST 교수 사외이사 선임안 의결

장효원기자

입력2025.08.08 16:23

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
이규빈 GIST 교수. 나우로보틱스

이규빈 GIST 교수. 나우로보틱스

AD
원본보기 아이콘

로봇 전문기업 나우로보틱스 가 AI·휴머노이드 분야 핵심 전문가를 이사회에 합류시킨다.


8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 나우로보틱스는 이날 열린 이사회에서 GIST(광주과학기술원) AI융합학과 이규빈 교수를 사외이사로 선임하는 안건을 의결했다. 해당 안건은 오는 9월26일 임시주주총회에 상정된다.

이규빈 교수는 강화학습 기반 로봇 제어, 시뮬레이션 기반 모션 학습, 자율주행 시스템, 휴머노이드 로봇 지능화 기술 분야에서 국내 대표적인 AI 로봇 전문가다.


KAIST 기계공학 학·석·박사 학위를 취득하며 시냅스 가소성 기반의 강화학습 로봇 지능 모델 연구를 수행했고 이후 KIST 신경과학센터와 삼성종합기술원에서 인지형 로봇, 제어 알고리즘, AI 기반 로봇 소프트웨어 솔루션을 개발했다.


2018년 GIST 부임 이후에는 산업용 및 휴머노이드 로봇의 지능화, 시뮬레이션 기반 모션 데이터 학습, 자율주행 로봇 제어 최적화 연구를 주도하며, 현재 국가 K휴머노이드 연합 프로젝트에서 AI·제어 부문 핵심 연구진으로 활동 중이다.

나우로보틱스는 현재 직교 로봇(NURO 시리즈), 다관절 로봇(NUROX), 스카라로봇(NUCA 시리즈), 자율주행 물류로봇(NUGO 시리즈)을 주력으로 개발·판매하고 있으며, 고속형 협동로봇(NUCO 시리즈) 개발도 진행 중이다.


나우로보틱스 관계자는 "사외이사 선임 안건은 AI 기반 로봇 제어 전략 강화와 휴머노이드 기술 대응을 위한 결정"이라며 "국가 프로젝트 핵심 연구진이 이사회에 합류할 경우 기술경영 의사결정의 전문성이 높아지고 향후 글로벌 시장 대응 전략에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1조 통 크게 넣었다가 남은 돈 2300억…빈 살만도 물린 포스코이앤씨 1조 통 크게 넣었다가 남은 돈 2300억…빈 살만도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"무슨 수 써서라도 단속해" 대통령 지시했지만…인력은 고작 5명

비상 걸린 스위스…골드바 39% 美 관세 폭탄 맞았다

"나는 아무것도 몰라요" 혐의 부인…김건희 구속 '자충수' 될까

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

요미우리, 기사 무단 이용 퍼플렉시티에 200억대 소송…日 주요 언론 최초

치과에 설계사 채용해 진료기록 조작…의사 등 107명 가담

李대통령, 휴가 때도 골머리 싸맸을 과제 세 가지

새로운 이슈 보기