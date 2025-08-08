손흥민 한국인인데…"美 월드컵 우승 도우러 왔다" LA 시의원 설화

손흥민, LAFC와 최장 4년 계약 맺어

시의원 발언에 온라인서 비판 이어져

대한민국을 대표하는 축구 선수인 손흥민 선수가 미국 프로축구 LA FC에 공식 입단했다. 계약 기간은 최대 2029년까지로 사실상 선수 생활의 마지막을 LA에서 보내게 되는 것이다. LAFC 입단 기자회견서 손흥민이 "LA에서도 전설이 되겠다"고 말한 가운데, 기자회견에 참석한 LA 시의원이 부적절한 질문으로 미국 축구 팬들을 부끄럽게 했다.

6일 USA투데이 등 외신은 이날 BMO 스타디움에서 열린 손흥민의 입단 기자회견에 참석한 헤더 허트 시의원은 "LAFC는 정말 현명하다. 이 시점에 적절한 인물을 영입했다"며 "압박은 아니지만, LA에서 월드컵이 열릴 때 미국이 우승할 거라고 기대하고 있잖아요?"라고 되물었다. 이어 그는 손흥민을 바라보며 "그 목표를 달성하기 위해 (손흥민이) 여러분을 도우려고 여기에 왔다"고 말했다.

허트 시의원의 발언에 대해 미국 언론은 "손흥민은 예의 바르게 웃었지만, 분명 어색한 순간이었다"며 "허트는 2026 북중미 월드컵에 대한 지원을 표현하려고 했겠지만, 손흥민은 미국 대표로 뛸 수 없다"고 지적했다. 이후 허트 시의원의 발언은 온라인에서도 논란이 됐다. 필라델피아 유니언의 기자는 엑스(X·옛 트위터)에 "허트 시의원이 최악의 실수를 저질렀다"며 "그는 손흥민에게 '월드컵이 열리면 미국이 우승할 거라고 기대한다'고 했다. 그렇다. 손흥민에게 말했다"고 했다. 한 미국 축구 팬은 "LA 시의원이 손흥민이 다가오는 월드컵에서 미국 대표팀에서 뛸 거라고 생각한다. 이게 바로 LA가 직면한 현실"이라고 지적했다.

독일의 슈바인슈타이거도 이와 비슷한 질문 받아

허트 시의원의 발언으로 과거 이와 유사한 사례도 언급됐다. 2014년 브라질 월드컵에서 독일의 우승에 기여한 바스티안 슈바인슈타이거는 2017년 시카고 파이어 입단 기자회견에서 "다음 월드컵에서 미국팀의 우승을 기대해도 되느냐"는 질문을 받은 바 있다. 해당 질문에 당시 온라인에서는 "미국인의 축구 상식은 정말 뒤처져 있다. 부끄럽다", "축구 관련 행사에 관계자 아닌 사람을 부르지 말라" 등의 반응이 나왔다.

이날 허트 시의원은 코리아타운을 지역구로 둬 한국계 미국인들과 문화적 유대감을 갖고 있다는 이유로 입단식에 초대됐다. 허트 시의원은 "코리아타운에는 가장 많은 한국인이 살고 있으며 미국에서 가장 맛있는 음식이 있는 곳"이라고 설명했다. USA투데이는 "적어도 허트가 모든 것을 틀리지는 않았다"고 덧붙였다.

한편, 손흥민은 이날 LAFC와 최장 4년 계약을 맺었다. 기본 계약은 2027년까지이며, 2028년까지 연장 옵션과 이후 2029년 6월까지 추가 연장 옵션이 포함되어 있다. 그는 '지정 선수(Designated Player)'로 등록돼 최소한 2027년까지 연봉 상한제 적용을 받지 않는다. 이적료는 MLS 역대 최고액인 최대 2650만달러(약 367억원)로 알려졌다.





