본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

정청래, 호남 현장 최고위서 "불참 광주·전남의원 사유 조사하라"

황서율기자

입력2025.08.08 11:41

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

8일 민주당, 호남서 첫 현장 최고위원회의
與, 호남 민심 잡기…"특위서 발전방향 논의"

정청래 더불어민주당 당 대표가 호남 현장 최고위원회에 불참한 광주·전남 지역구 의원들에 대한 불편한 기색을 드러내며 기강을 잡았다. 호남발전특별위원회 구성 등 당 대표 당선 이후 민주당 텃밭인 호남 민심 잡기에 최선을 다하는 모습이다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

8일 전남 무안군 민주당 전남도당 대회의실에서 열린 첫 현장 최고위원회의에서 정 대표는 불참한 광주·전남 지역구 의원을 향해 "광주시당위원장(양부남 의원)과 전남도당위원장(주철현 의원)은 왔는데 안 오신 분들은 왜 안 왔느냐"고 꾸짖었다.

이어 정 대표는 조승래 사무총장을 향해 "(불참 의원들이) 왜 안 왔는지 사유를 조사해서 보고하도록 하라"면서 "(불참 의원들은) 이렇게 하시면 안 된다"고 다시 한번 강조했다.


정 대표는 당선 이후 민주당의 텃밭으로도 불리는 호남 표심을 잡기 위해 당 대표 선거 당시 내걸었던 공약에 대한 신속 이행을 약속했다.


그는 "80년 5월 광주가 없었다면 87년 6월 항쟁도 없고, 87년 6월 항쟁이 없었다면 지금의 헌법도 없다"며 "헌법이 없었다면 12·3 비상계엄을 막아내지 못했을 터, 그런 의미에서 이번 내란을 극복할 수 있었던 것은 80년 이름도 빛도 없이 스러져간 광주 영령들의 공이 매우 크다"고 했다.

연합뉴스

연합뉴스

원본보기 아이콘

정 대표는 "이런 광주의 특별한 희생에 특별한 보상이 이뤄졌는지에 대한 질문에 민주당은 답해야 할 때"라며 "전당대회 때 약속한 대로 호남 출신 서삼석 의원을 최고위원으로 지명했고, 이날 그 실천의 일환으로 서 최고위원을 호남발전특위 위원장에 임명했다"고 전했다.


그러면서 "특위에서 호남의 발전 방향에 대해 토론하고 성과물들을 당에 보고해주신다면 그 내용을 갖고 정부와 협상하도록 하겠다"고 덧붙였다. 또 "호남의 숙원사업이라고 할 수 있는 공공의대 설립 등 공공망 확충도 특위를 통해 해결될 수 있었으면 한다"고 말했다.


최고위원회의에 앞서 정 대표는 광주 국립 5·18 민주묘지를 참배했다. 이후에는 전남 무안군 수해 현장 방문 및 피해 주민 간담회 진행 등 호남 시민들과 소통에 나설 예정이다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

빈 살만, 1조 투자했다가 2300억 남았다… '5분의 1토막' 난 포스코이앤씨 빈 살만, 1조 투자했다가 2300억 남았다… '5분의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제일 핫하다 핫해"…여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

재혼 앞둔 김병만, 혼외자 인정…"혼인 파탄 뒤 출산"

요미우리, 기사 무단 이용 퍼플렉시티에 200억대 소송…日 주요 언론 최초

"무슨 수 써서라도 단속해" 대통령 지시했지만…인력은 고작 5명

트럼프, 美401k에 비트코인 투자 허용…시장 환호

새로운 이슈 보기