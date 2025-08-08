본문 바로가기
조경태 "尹에 목매다는 김문수, 당 대표 후보직 사퇴해야"

최유리기자

입력2025.08.08 10:49

金 후보 사퇴 이어 정계 은퇴 요구
"윤석열 복당, 금도 넘은 발언"

국민의힘 차기 당권에 도전한 조경태 의원은 8일 김문수 전 고용노동부 장관에게 당 대표 후보직 사퇴와 정계 은퇴를 촉구했다.


조 의원은 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "도저히 참을 수 없고, 용납할 수 없는, 김문수 후보의 발언에 치가 떨리는 심정으로 이 자리에 섰다"며 이같이 밝혔다.

김 전 장관은 전날 전한길·고성국씨 등 보수 유튜버들이 공동 진행한 '자유 우파 연합 토론회'에서 "윤석열 전 대통령이 계엄을 해서 누가 죽거나 다쳤느냐"며 "윤 전 대통령이 다시 입당을 희망할 경우 당연히 받아주겠다"고 말했다.

이에 대해 조 의원은 "얼마나 많은 사람들이 숨죽였으며, 얼마나 많은 사람들이 마음에 상처를 입었는지 모르냐"며 "윤 전 대통령의 복당을 입에 담는다는 것은 금도를 넘었다"고 질타했다.


이어 "아무나 비상계엄을 해서 사람만 죽지 않으면 문제가 없다는 것인가"라며 "이재명 정권이 위헌 불법 비상계엄을 해도 상관없다는 건가"라고 반문했다.


그러면서 "당 대표가 되기 위해서는 무슨 짓도 감수하겠다는 모습에 애처롭기조차 하다"며 "파면된 윤 전 대통령에 목매달고 있는 김문수 후보는 보수의 심장, 국민의힘의 후보조차 되어서는 안 된다"고 비판했다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

