호남 찾아간 與지도부…검찰개혁안 확정까지 D-18 속도전

정청래, 5·18민주묘역서 "내란세력 척결" 방명록

중앙당은 '당정대·간담회 준비' 검찰개혁 속도

조국 사면 앞두고 지방선거 준비 사전 포석 해석

더불어민주당 지도부가 당의 정치적 핵심 기반인 호남을 찾아 민심 다지기에 나섰다. 내년 6월3일 제9회 전국동시지방선거를 겨냥한 전략적인 행보라는 시선도 있다. 조국 전 조국혁신당 대표 사면·복권 가능성이 제기되는 상황에서 정치 구도 변화에 대응하는 포석이라는 의미다. 조국혁신당은 내년 지방선거에서 호남과 수도권 등에서 민주당과 경쟁할 것으로 예상된다.

정청래 대표는 8일 오전 광주 북구 국립5·18민주묘지를 참배했다. 정 대표는 국립5·18 민주묘지 방명록에 '광주 영령들의 뜻대로 대한민국의 법대로 내란세력을 척결하겠습니다'라고 글을 남겼다. 민주당은 전남 무안 전남도당에서 첫 지역 현장 최고위원회도 열었다. 최고위 이후에는 전남 무안군 수해 현장과 임시대피소를 방문해 피해주민 간담회도 진행한다.

이날 호남 방문은 광복절 사면·복권이 임박한 가운데 진행됐다. 여권 안팎에서는 조 전 대표 사면·복권에 우호적인 반응도 있지만, 지방선거 구도만 놓고 본다면 시선이 복잡할 수밖에 없다. 지난 4월 담양군수 재·보궐 선거에서 민주당 후보가 조국혁신당 후보에게 패한 것을 놓고 호남 정치의 지각변동 예고편이라는 해석이 나오기도 했다. 민주당과 조국혁신당은 주요 정치 이슈에서 보조를 맞추고 있지만, 선거에서는 경쟁 관계일 수밖에 없다.

민주당은 진보 진영 지지자들이 바라는 검찰개혁 속도를 높이면서 정국 주도권을 이어가려는 모습이다. 민주당 검찰정상화 특별위원회(특위)는 검찰개혁안 최종안 확정일을 오는 26일로 정하고 당정대(당·정부·대통령실) 협의 등 관계부처와의 소통을 늘리고 있다. 다음 주 초에는 특위가 준비한 안을 바탕으로 변호사·경찰·검찰·공수처 관계자 등 현장 실무 전문가를 만나 간담회를 연다. 민형배 특위 위원장은 "특위가 준비한 안이 현장에서 적용하는 데 무리가 있을지를 파악하는 차원에서 하는 것"이라고 설명했다.

특위는 검찰의 수사권을 폐지하고 수사·기소를 완전히 분리하는 검찰개혁안을 준비하고 있다. 검찰청 기능과 권한을 공소청, 중대범죄수사청(중수청), 국사수사위원회법(국수위), 고위공직자범죄수사처(공수처)에 나누기 위한 법안을 다듬는 중이다. 특위의 검찰개혁안은 특위가 꾸려지기 전 원내 검찰개혁 태스크포스(TF)가 준비한 안과 방향성이 같은 것으로 전해졌다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>