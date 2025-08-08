8일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 국가보훈사업 활성화를 위한 업무협약식에서 권오을 보훈부 장관(오른쪽)이 정의선 현대차그룹 회장이 보낸 취임 축하문서를 보고 있다.
[포토] 정의선 회장이 보낸 취임 축하문서 보는 권오을 장관
2025년 08월 08일(금)
8일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 국가보훈사업 활성화를 위한 업무협약식에서 권오을 보훈부 장관(오른쪽)이 정의선 현대차그룹 회장이 보낸 취임 축하문서를 보고 있다.
