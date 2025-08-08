구혁채, UKC에서 재미 한인과학자 역할과 중요성 강조

구혁채 과학기술정보통신부 제1차관이 2025년도 한미과학기술학술대회(UKC)에 참석해 재미 한인 과학자들의 역할과 중요성을 강조하고, 국내외 인재 간 연계·협력 강화를 위한 현장의 의견을 청취했다.

UKC는 미국 애틀랜타에서 5~9일까지 개최된다. 올해로 38회를 맞이한 이 행사는 '미래의 우리 : 지구에서 우주까지 인류의 혜택을 위한 과학기술의 발전'이라는 주제로 저명한 과학자들의 기조 강연, 14개의 기술세션, 9개의 특별세션, 22개의 포럼 등이 진행됐다.

구혁채 과학기술정보통신부 제1차관이 발언하고 있다. 연합뉴스 제공

구 차관은 애틀랜타에서 조지아주 수 홍 하원의원과 만나 조지아 공대 등 주요 연구기관과 한국의 대학·연구소 간 협력 확대를 위한 관심과 지원을 요청했다. 또 한국 주요 기업들이 북미 진출 거점인 조지아 지역의 정착과 전기차, 반도체, 태양광 등 첨단산업기술 분야에서 한미 협력이 활발하게 이루어질 수 있도록 지원을 부탁했다.

구 차관은 UKC 개회식과 주요 포럼에 참석해 미국 내 한인 과학기술자들의 연구 경험과 지식이 국내로 확산될 수 있도록 한미 협력의 가교역할도 당부했다.

구 차관은 개회식에서 "한미 간 협력은 단순한 연구 협력이 아니라, 양국의 미래를 위한 투자이며, 과학기술을 통한 글로벌 리더십을 구축하는 길"이라면서 "재미 한인 과학자들의 풍부한 경험과 깊이 있는 연구 성과가 한미 과학기술 협력의 중요한 가교역할을 하고 있다"고 격려했다.





김종화 기자



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>