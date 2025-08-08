트럼프 관세에 글로벌 車업계 16조 원 손실… "이제 시작"

현대차·도요타 등 관세 직격탄

글로벌 상위 10개사, 올해 순익 25% 감소

가격인상·생산 이전 단기 대응 어려워

도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책으로 인해 글로벌 주요 자동차 제조사들이 지금까지 총 118억 달러(약 16조4000억원)에 달하는 손실을 입었으며, 이 피해 규모는 앞으로 더욱 커질 수 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 7일(현지시간) 보도했다.

WSJ은 최근 발표된 글로벌 자동차 제조사들의 2분기 실적을 자체 집계한 결과, 이 같은 손실 규모가 확인됐다며 "더 두려운 현실은, 이런 손실이 이제 막 시작에 불과할 수 있다는 점"이라고 전했다.

가장 큰 피해를 본 기업은 도요타다. 도요타는 이날 실적 발표에서 미국의 관세 부과 조치로 2분기 영업이익이 30억 달러(약 4조2천억원) 감소시키는 악영향을 미쳤다고 밝혔다. 그 뒤를 이어 폭스바겐(15억1000만 달러), GM(11억 달러), 포드(10억 달러), 혼다(8억5000만 달러), BMW(6억8000만 달러), 현대차(6억 달러), 기아(5억7000만 달러), 마쓰다(4억7000만 달러), 닛산(4억7000만 달러) 등의 순으로 피해 규모가 컸다. 현대차그룹(현대차·기아)의 관세 피해액은 11억7000만 달러(약 1조6000억 원)에 달했다.

WSJ은 중국을 제외한 글로벌 상위 10개 자동차 제조사의 올해 순이익이 전년 대비 약 25% 감소할 것으로 예상했다. 이는 팬데믹으로 공장이 멈췄던 2020년 이후 가장 큰 감소 폭이다.

관세 충격은 당분간 지속될 것으로 보인다. 도요타는 2025년 3월 종료되는 이번 회계연도 기준으로 관세로 인한 누적 손실이 95억 달러(약 13조 원)에 달할 것으로 추정하고 있으며, 연간 순이익은 전년보다 44% 줄어들 것이라고 밝혔다.

가격 인상과 미국 내 생산 이전이 관세 부담을 줄이기 위한 일반적인 대응책으로 꼽히지만, 이를 단기간에 실행하기는 어렵다는 것이 WSJ의 분석이다. WSJ은 "두 가지 대응 모두 즉각적인 실행이 어렵고, 결국 자동차 제조사들은 수년간 관세 부담을 안고 가야 할 가능성이 크다"고 지적했다.

제프리스의 애널리스트 필립 후쇼아는 자동차 제조사들이 가격 인상에 나서지 못하는 배경에 대해 "다른 회사가 먼저 움직이기 전에 앞서 나서려는 곳은 없다. 모두가 트럼프 대통령으로부터 SNS에서 불쾌한 언급을 받는 것을 꺼리고 있다"고 말했다.

트럼프 대통령이 미국 내 생산 확대를 강하게 압박하고 있지만 실제로 제조사들이 미국 내 생산시설을 늘리기로 결정할 경우, 이는 관세 회피보다는 미국 시장의 높은 수요에 기반한 전략적 판단에 더 가깝다고 WSJ은 분석했다. 애초에 자동차 제조사들은 세계 최대 시장인 미국 내에서 생산을 늘려 왔으며, 관세가 없었더라도 이러한 흐름은 계속됐을 것이라는 설명이다.

다만 대부분의 제조사는 같은 차량 모델을 여러 공장에서 중복으로 생산하지 않기 때문에, 설비 재배치 없이 관세만을 피하기 위한 생산 이전에는 현실적인 한계가 있다고 WSJ은 덧붙였다. 예컨대 현대차그룹은 지난 3월 미국에 210억 달러 규모의 투자 계획을 발표했으며, 트럼프 대통령은 이를 자신의 관세 정책에 따른 성과로 자평했다. 그러나 현대차는 애초부터 미국 내 생산 확대를 추진해 왔다.

이처럼 일부 회의론에도 불구하고 WSJ은 미국의 관세 정책이 자동차 제조사들의 '현지 생산 전략'을 더욱 가속화하고 있을 가능성이 크다고 평가했다. 북미·유럽·중국이라는 세계 3대 자동차 시장은 규제, 기술 표준, 소비자 선호도가 점차 달라지고 있으며 이로 인해 제조사들은 각 시장에서 설계하고 생산하는 '지역화 전략(local-for-local)'을 강화하는 추세다.

하칸 사무엘손 볼보자동차 최고경영자(CEO)는 "글로벌화와 전 세계에서 통용되는 단일 차량이 주도했던 시대는 이제 저물고, 우리는 더 지역화된 세계로 진입하고 있다"고 말했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



