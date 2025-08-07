계속 실업수당 청구, 3년 8개월 만에 최고…美 고용 둔화 신호

지난주 신규 실업수당 청구도 '예상 상회'

지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 시장 예상치를 상회했다. 2주 이상 실업수당을 청구하는 계속 실업수당 청구 건수는 3년 8개월 만에 최고치를 기록하면서 최근 고용 지표 둔화에 대한 우려를 더욱 키웠다.

7일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난주(7월27일~8월2일) 신규 실업수당 청구 건수는 22만6000건으로 집계됐다. 이는 전주(21만9000건) 보다 7000건 증가한 수치로 시장 예상치였던 22만1000건도 5000건 웃돌았다.

계속 실업수당 청구 건수는 7월20~26일 기준 197만4000건으로 전주(193만6000건) 대비 3만8000건 늘었다. 이는 시장 예상치인 195만건을 크게 상회했을 뿐 아니라 2021년 11월 이후 가장 높은 수준이다. 실업수당을 장기 청구하는 이들이 늘고 있다는 건 구직자들이 새 일자리를 찾는 데 점점 더 어려움을 겪고 있음을 의미한다.

이는 지난 1일 발표된 7월 비농업 고용 지표 부진과도 맞물린다. 7월 비농업 신규 고용은 7만3000건 증가에 그쳐 전망치(10만6000건)를 크게 밑돌았다. 특히 5월과 6월 고용 증가폭도 각각 1만9000건, 1만4000건으로 하향 수정되며 기존 발표치(각각 14만4000건·14만7000건) 대비 크게 낮아졌다.

도널드 트럼프 미 대통령의 공격적인 관세 정책과 이로 인한 경제 불확실성으로 기업들이 신규 채용을 주저하면서 노동시장 전반에 둔화 조짐이 나타나고 있다는 분석이다. 향후 실업수당 청구건수가 추세적으로 증가할지 여부도 지켜볼 필요가 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>