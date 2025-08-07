본문 바로가기
[포토] 디스플레이 체험하는 관람객들

조용준기자

입력2025.08.07 11:28

7일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 'K-디스플레이 2025' 전시회를 찾은 관람객들이 디스플레이를 체험하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

