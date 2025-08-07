영월에 텅스텐거점, 전주에 마이스 인프라…지역개발 공모 선정

국토부, 투자선도 5곳·지역맞춤 20곳 선정

국토교통부는 올해 지역개발사업 공모 결과 투자선도지구 사업 5곳, 지역수요맞춤지원 사업 20곳을 선정했다고 7일 밝혔다. 지난해 각각 3곳, 7곳을 선정했는데 올해는 규모를 대폭 늘려다. 새 정부에서 지역균형발전을 핵심과제로 내세운 터라 이번 공모가 마중물이 될 것으로 국토부는 내다봤다.

투자선도지구로 선정된 강원도 영월은 반도체·방산·자동차 등 국가 첨단산업에 필수적으로 쓰이는 텅스텐 기반 핵심소재단지를 조성하기로 했다. 산·학·연 연계 연구개발 지원을 위한 첨단소재 센터를 구축해 핵심광물 거점지역으로 키울 예정이다.

전북 전주는 KTX 전주역, 고속버스터미널과 가까운 곳에 마이스(MICE, 회의·관광·컨벤션·전시) 산업인프라를 갖추겠다는 구상을 내놨다. 전북 남원은 달빛철도와 전라선 고속철이 교차하는 KTX남원역 일대를 중심으로 드론·스마트농업·바이오산업 등을 연계한 미래산업 클러스터를 구축하기로 했다.

경남 고성은 남부내륙철도의 개통으로 들어설 KTX고성역세권에 스포츠·관광 등과 연계한 힐링타운과 수요자 맞춤형 주거단지를 조성하기로 했다. 거창은 기존의 승강기 관련 인프라(승강기전문농공단지 등)와 연계해 첨단 일반산업단지를 조성하겠다는 구상을 인정받았다.

투자선도지구 사업은 조세·부담금 감면, 건폐율·용적률 완화 등 다양한 혜택을 제공한다. 지역 성장을 촉진하고 민간투자를 활성화한다는 명분이다. 전주를 제외한 나머지 4곳은 낙후지역으로 국비로 최대 100억원까지 지원받는다.

지역수요맞춤지원 사업은 최대 25억원을 지원받는 일반형이 12곳, 7억원까지 지원받는 소규모형이 8곳이다. 영월과 영동, 고흥은 기존 유휴부지·시설을 활용해 지역에 필요한 시설을 공급하기로 했다. 단양·거창은 의료·복지 인프라를 확충할 예정이다.

관광 인프라를 확충하는 사업으로는 태백과 장수, 곡성이 선정됐다. 기존 관광지를 중심으로 새 공간을 꾸미거나 특화 콘텐츠를 덧입히겠다는 구상이다. 하동과 군위에는 안전시설을 확충한다. 올해 3월 산불 피해를 입은 의성·청송·영양은 기존 건물을 복구하고 정비하는 사업을 하기로 했다.

이밖에 청도·서천에서는 귀농 등을 지원하기 위한 기반시설 사업을, 부여와 정읍·통영에선 체험·휴식공간을 만들 예정이다. 함평에선 구도심 활성화를 위해 연계도로를 확충하기로 했다.

이상주 국토부 국토도시실장은 "이번 지역개발사업 공모 결과가 새 정부의 지역균형발전 정책을 견인하는 마중물이 되길 기대한다"며 "지역소멸 위기에 맞서 다양하고 효과적인 지역개발사업이 진행되도록 지원하겠다"라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



