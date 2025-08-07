한국에 러브콜 하는 구글…韓 대학생도 '구글 AI 프로' 1년간 무료

오늘부터 10월 6일까지 신청 가능

딥 리서치, 노트북LM, 영상 제작 툴 등

다양한 생성형 AI 기능 사용 가능

구글이 한국 대학생과 대학원생들을 위해 월 2만9000원짜리 '구글 AI 프로' 요금제를 1년간 무료 제공한다고 밝혔다. 당초 구글은 미국 내 대학생을 상대로 구글 AI 프로를 최대 15개월간 무료 제공하는 행사를 진행했는데, 이를 한국까지 확대한 것이다.

만 18세 이상의 국내 대학생이 학교 이메일 인증을 완료하고 계정을 등록하면, 개인 구글 계정 1개에 한해 '구글 AI 프로' 요금제를 1년간 무료로 이용할 수 있다. 이날부터 오는 10월 6일까지 전용 링크에서 신청 가능하다. 신청한 학생은 멀티모달 검색, 코딩 지원, 동영상 생성 등 '구글 AI 프로'의 고급 기능을 1년간 경험할 수 있다.

'구글 AI 프로'는 구글의 강력한 AI 모델인 '제미나이 2.5 프로'를 기반으로 한 월 2만9000원짜리 요금제다. 복잡한 주제에 대한 정보를 수집해 요약해주는 '딥 리서치', 5배 더 많은 AI 오디오와 동영상 개요가 지원되는 AI 기반 사고 툴 '노트북LM', 텍스트나 이미지를 입력하면 오디오와 함께 8초 분량의 영상을 생성해주는 '비오 3', AI 코딩 에이전트 '줄스' 등 다양한 생성형 AI 툴을 제공한다. 또한 2TB 용량의 저장 공간도 함께 제공된다.

아울러 구글은 학생들의 AI 활용 문화 확산을 위해 전국 20여개 대학교에서 선발된 총 100명의 앰배서더를 대상으로 '제미나이 대학생 앰배서더' 프로그램도 운영한다. 최종 선발된 학생들은 오는 11일 발대식을 시작으로, 12월까지 약 5개월간 자체 콘텐츠 제작, 오프라인 캠페인, 커뮤니티 연계 활동 등을 통해 캠퍼스 안팎에서 제미나이 활용법을 소개하고, AI 기술 중심의 캠퍼스 문화 조성에 참여할 예정이다.

최종 선발된 학생들에게는 구글 AI 기술 기반 콘텐츠 제작에 필요한 다양한 툴이 제공되며, 일부 대학 캠퍼스에서는 학생 참여형 AI 실습 이벤트인 '스트리트 AI 챌린지'도 진행될 예정이다. 구글 관계자는 "앞으로도 구글은 더 많은 학생이 AI를 통해 성장하고 기회를 넓혀가도록 지속적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.





