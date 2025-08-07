갤럭시 워치8, 정교해진 센서로 '건강 동반자' 된다

심박·체온 측정에 항산화 지수 모니터링까지

심전도 모니터링 강화…이소성 박동 감지도

취침시간 가이드로 수면관리 가능

"건강한 습관 형성 도움…헬스케어 미래 선도"

삼성전자가 갤럭시 워치의 센서 기술을 강화하고 있다. 다양한 신체 지표를 측정해 이용자들의 건강한 생활 습관과 예방적 관리를 돕기 위해서다. 이렇게 측정된 생체 데이터를 기반으로 이용자를 의료 서비스와 연결하는 헬스케어 생태계 형성에도 나선다는 구상이다.

최종민 삼성전자 모바일경험(MX) 사업부 헬스 하드웨어 개발그룹 상무는 7일 오전 서울 중구 사옥에서 열린 브리핑에서 "고도화된 워치 센서 기술을 통해 사용자들이 건강한 습관을 형성하고 이상 징후를 조기에 감지해 예방할 수 있도록 돕고자 한다"며 "삼성전자는 앞으로도 헬스케어의 미래를 선도하며 더 나은 건강 관리 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

삼성전자는 2013년부터 웨어러블 센서와 알고리즘 개발을 시작해 갤럭시 기어에 처음으로 탑재했다. 웨어러블 센서는 심박수, 수면 스트레스 등 건강 지표를 측정해 건강 정보를 통합하는 역할을 한다. 갤럭시 워치는 센서를 통해 수집된 데이터를 분석해 사용자의 건강 습관 형성을 돕는 동시에 신체의 위험 신호를 조기 발견해 예방할 수 있도록 한다.

삼성전자는 갤럭시 워치의 센서를 작고 정교하게 설계하고 있다. 2021년에는 갤럭시 워치4 시리즈에 기존의 3가지 센서인 ▲광학심박센서(PPG) ▲전기심박센서(ECG) ▲생체전기 임피던스 분석센서(BIA)를 1개의 칩으로 통합한 '3-인(in)-1 바이오액티브 센서'를 탑재했다. 삼성전자는 3개의 센서를 1개의 칩으로 통합하기 위해 센서 레이아웃을 재설계했다.

2022년에는 비접촉식 적외선 기반의 피부 온도 감지 기술을 도입했고, 지난해 새로운 LED 색상(파란색, 노란색, 보라색, 자외선)을 추가해 최종당화산물을 비롯한 건강 지표를 모니터링할 수 있게 됐다. 올해 출시된 갤럭시 워치8 시리즈는 감지 정확도를 높이기 위해 워치의 디자인과 착용감을 개선했다.

삼성전자의 센서 기술은 파트너와의 협력을 통해 개선되고 있다. 특히 BIA 센서는 스페이스X 우주비행사들의 건강을 모니터링하는 데 사용되기도 했다.

이 같은 센서 기술을 기반으로 갤럭시 워치8 시리즈를 사용하면 예방적 건강 관리가 가능하다는 게 삼성전자의 설명이다. 취침 시간 가이드 기능은 '투-프로세스(Two-Process)' 수면 모델이라는 원리를 활용했다. 사용자가 3일간 워치를 착용하고 수면을 기록하면 생체 리듬(생체 시계)과 수면 욕구(피로도) 분석을 기반으로 최적의 취침 시간을 계산해 수면 습관 형성을 돕는다. 이 기능은 한국과학기술원(KAIST) 연구팀과 알고리즘을 공동 개발하고 삼성서울병원을 통해 임상 검증을 거쳤다.

항산화 지수 측정 기능은 세계 최초로 스마트 워치에 적용됐는데, 바이오액티브 센서로 5초 만에 체내 항산화 성분인 '카로티노이드' 수준을 측정해 부족 혹은 적정 수준을 표시해 준다. 피부 카로티노이드는 채소 과일 섭취 지표로, 암이나 각종 만성 질환 예방에 참고할 수 있는 지표로도 활용할 수 있다. 이 지표는 채소 및 과일 섭취 식습관, 자외선, 음주, 스트레스 등이 사용자의 건강 상태에 어떤 영향을 미치는지 보여주는데, 꾸준히 샐러드를 먹으면 칭찬하고 과음하면 주의를 주는 방식이다.

심혈관 건강 측정 기능도 강화했다. 혈관 스트레스는 수면 중 혈액 흐름과 관련된 광학 신호인 PPG(Photoplethysmogram) 신호를 측정해 혈관계의 건강 상태를 평가한다. 혈액의 양과 혈관 경직도를 측정, 혈관에 가해지는 스트레스 변화 정보를 제공하는 방식이다. 이 수치는 식습관, 스트레스, 휴식 등 요인에 따라 달라져 모니터링을 통해 생활 습관을 개선하고 심혈관 질환 위험을 줄이는 데 도움을 준다.

심전도(ECG) 모니터링 기능도 향상돼 이소성 박동도 감지한다. 이소성 박동은 정기 검진에서도 발견하기 어려운 불규칙한 심장 박동으로, 빈도가 높을 경우 심방세동으로 이어져 뇌졸중과 심부전 위험을 높일 수 있다. 이소성 심장 박동을 감지해 불규칙한 심장 박동에 대한 분석 결과를 제공하고 심장 건강 관리를 돕는다.

삼성전자는 기술 개발에 더해 헬스케어 생태계를 조성하는 데도 나서고 있다. 지난달 초 미국의 헬스케어 기업 '젤스(Xealth)'를 인수한 것도 헬스케어 생태계 조성의 일환이다. 젤스는 여러 디지털 헬스케어 솔루션을 하나의 플랫폼에서 제공하는데, 의료진이 환자 상태를 종합적으로 파악해 디지털 헬스케어 솔루션을 환자에게 처방, 추천할 수 있게 하고 환자의 건강 상태도 실시간으로 조회할 수 있도록 지원한다.

