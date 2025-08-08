심종혁 서강대 총장 "판교 베이스캠프서 인재·스타트업 동시 육성"

오는 13일 디지털혁신캠퍼스 개소식

혁신 기업과 대학 공존…공동연구 진행

AI·반도체 등 100여개 스타트업 육성



'AI 중심 대학' 넘어 'AI 대학' 도약

AI 인프라, 전교생 무료 이용 지원

"철학과 과학, 비전과 기술이 조화를 이룰 때 시대는 앞으로 나아갑니다."

종교는 종종 사변적인 것으로 오해받는다. 하지만 수백년 전 유럽과 아시아를 오가며 천문학, 지리학, 지도 제작, 공학을 전한 예수회는 늘 '현실을 바꾸는 지식'을 좇았다. 서강대학교의 심종혁 총장도 사제이자 교육자로서 이 같은 전통을 계승하며, 인공지능(AI)·반도체 등 첨단 과학 기술 분야를 선도하는 인재 양성에 앞장서고 있다. 서울 마포구 서강대 본관 총장실에서 사제복을 단정히 갖춰 입은 그는 인자한 미소로 취재진을 맞았다. 눈빛은 조용히 반짝였고 말투는 온화했다. 다음은 심 총장과의 일문일답.

혁신의 요람, '서강-판교 디지털혁신캠퍼스'

-오는 13일 '서강-판교 디지털혁신캠퍼스'의 개소식이 열린다.

▲서강대는 대한민국 첨단 산업의 중심지인 판교에 스타트업, 기업, 연구자, 투자자, 학생 등이 함께하는 서강-판교 디지털혁신캠퍼스(이하 디지털캠퍼스)를 조성했다. 디지털캠퍼스에서는 대학과 기업이 AI, 반도체 등 첨단 과학 기술 관련 공동연구와 인재 양성을 함께 추진한다. 독립 운영이 아닌, 한 공간에서 산업-교육-투자가 유기적으로 연결된 창업 생태계를 조성하는 것이 핵심이다. 이를 통해 대학은 차세대 인재를 배출하고, 기업은 수익을 창출하는 등 양 기관이 윈윈할 수 있는 구조를 지향한다. 향후 10년간 100여개 스타트업에 직접 투자할 계획도 가지고 있다.

-스타트업 직접 투자도 대학이 하는 일인가.

▲급변하는 시대에는 기존의 대학 역할을 넘어서는 변화가 필요하다. 서강대는 글로벌 창업 전문기관 등과 연계해 펀드를 조성하고, 공동 또는 직접 투자 방식으로 창업 준비 단계에 있거나 창업 초기 단계의 첨단 기업을 지원할 예정이다. 이를 통해 향후 1000억원대의 민간 투자 유치를 목표로 한다. 이미 AI 분야의 아하랩스, MP wave, 에지케어와 모빌리티 분야의 EWS 등 10여개 기업을 선정했으며, 로봇 분야도 창업을 준비 중이다. 한국 팹리스산업협회와는 시스템반도체 스타트업 육성 협력을 시작했다.

교내 스타트업도 지원한다. 서강대는 본교 자산인 교원창업기업, 기술지주회사 자회사 및 공동사업화법인을 통해 신임 교원의 교원 창업도 지원할 방침이다. 기술 기반 창업의 아이템 발굴부터 인문 사회 중심 아이디어의 사업화를 컨설팅해 유니콘 기업으로의 성장 발판을 마련할 것이다.

-디지털캠퍼스의 인재 유치 전략은.

▲디지털캠퍼스 내 창업 및 공동연구 프로그램을 기반으로 국내외 청년 인재들에게 인턴십과 창업 기회를 연계할 계획이다. 특히 한국 팹리스협회와 함께 시스템반도체 설계 교육센터를 조성해 실무형 인재를 양성하고자 한다. 지난달에는 성남시와 협력해 시스템반도체 설계 실무과정을 개설했고, 교육 이수자는 팹리스협회와 연계해 스타트업이나 전문기업에 취업할 수 있도록 지원한다. 향후 재직자 대상 맞춤형 교육으로도 확대할 예정이다.

AI 시대 인재 양성…실천이 '키'

-급변하는 AI 시대에 필요한 교육은.

▲'Learning by doing', 즉 실천을 통해 배우는 것이다. AI는 사회, 과학, 경제, 경영 등 모든 분야에서 기본 도구로 자리 잡았다. 이제는 공학자뿐 아니라 다양한 분야의 사람이 AI를 활용해야 한다. 이런 시대에는 일방향 강의보다 학생이 직접 도전하고 결과를 도출하는 경험이 중요하다. 이에 따라 국내 최초로 학부연구소를 조성해 학년과 학부를 초월한 프로젝트 중심 교육을 실현하고 있다. 인문대, 사회과학대, 공대 등 다양한 전공 학생들이 협업해 실질적인 문제 해결 경험을 쌓는다. 디지털캠퍼스도 이와 마찬가지로 산학협력 실천을 통한 학습을 실무적으로 극대화한 방향으로 설계됐다.

-서강대의 AI 관련 인프라는.

▲모든 학생이 챗GPT 같은 생성형 AI를 자유롭게 활용할 수 있도록 인프라를 구축하고 있다. 현재는 AI 관련 학과에서 랩 단위로 이용할 수 있지만, 올해는 전체 구성원의 절반이 이를 활용할 수 있도록 할 것이다. 내년까지는 전 구성원이 학교 인프라를 통해 AI 툴을 자유롭게 활용하고 개발할 수 있도록 지원할 계획이다. 서강대는 이미 인공지능학과, 시스템반도체공학과 등 학부 과정과 함께 국내 최초 메타버스 전문대학원 및 인공지능 융합대학원을 설립한 바 있다. AI 기술의 발전은 곧 메타버스 활성화와도 맞닿아 있다.

-대학원 EIC(Expert Incubation Curriculum) 과정도 개설했던데.

▲EIC는 AI 시대 첨단 기술을 활용할 수 있는 실용 전문가를 양성하기 위한 대학원 과정이다. 대학원 교육을 여전히 학술적인 영역으로만 생각하는 경우가 있는데 시대가 바뀐 지금, 학술적인 영역만 공부한다고 해서 첨단기술을 활용할 수는 없다. 실용적인 전문가를 양성하자는 목표하에 상담심리, 글로벌 법무, 부동산 등 6개 전공을 통해 다양한 직업인을 교육하며, 교수 등 전문직 종사자들도 등록해 수강 중이다. 단순 학술이 아닌, 현장 적용 능력을 갖춘 인재를 양성하려는 실용적 교육 모델이다.

'AI 잘하는 대학'에서 'AI 대학'으로 도약하기까지

-사실 서강대는 영어 교육이 유명한 학교인데.

▲대학은 시대에 맞는 새로운 패러다임을 갖춰야 한다. 과거 서강대는 영어 교육으로 명성을 얻었지만, 오늘날의 화두는 AI다. AI 인재 양성을 통해 전문가를 배출하는 것이 중요하다. 이를 위해 대학혁신추진단 산하 교육혁신팀을 신설해 교수들에게 새로운 교수법을 제시하고, 학생이 스스로 배울 수 있는 환경을 조성할 계획이다. 아직 올해의 대학혁신지원사업비는 확정되지 않았으나, 지난해 기준 70억원 이상을 확보해 교육 혁신에 투자하고 있다.

-총장을 연임하면서 제16대 'VISION 2030'과 제17대 'VISION2030+' 두 가지 비전을 제시했다.

▲두 비전 모두 디지털 전문성을 바탕으로 다양한 분야에 도전할 수 있는 혁신형 인재 양성을 핵심으로 한다. 제16대 재임 시기에는 이를 위한 기반을 다졌고, 제17대 임기인 올해부터는 본격적인 성과 창출 시기로 보고 있다. 디지털캠퍼스는 그 시작점이다.

-남은 임기 동안 이루고 싶은 목표는.

▲'VISION2030+'의 성공을 위해 서강대의 미래 가치와 경쟁력을 한층 더 높이는 것이다. 우선 학제 간 연구와 국제 협력을 통해 탁월한 연구역량을 축적하고자 한다. 또 학부연구소 활성화 및 AI 활용 교육 의무화 등 첨단 교육 프로그램을 강화해 모든 학생이 디지털 시대에 필요한 역량을 갖추도록 할 것이다. 아울러 디지털캠퍼스를 바탕으로 신기술과 신사업을 위한 혁신 생태계를 구축해 유니콘 기업을 육성하는 플랫폼으로 자리매김하도록 앞장서겠다.

심종혁 서강대 총장은 심종혁 서강대학교 총장은 사제이자 교육자다. 1978년 서강대 수학과를 졸업함과 동시에 예수회에 입회한 그는 1983년 같은 학교 대학원 물리학과를 졸업하고, 1987년 미국 보스턴의 웨스턴 신학교에서 사목학 석사 학위를 취득했다. 이어 1991년 이탈리아 로마의 그레고리안 대학에서 교의신학 박사 학위를 취득했고, 이듬해 서강대 문과대학 종교학과 조교수로 임용돼 본격적으로 사제이자 교육자로서의 길을 걷기 시작했다. 서강대 수도자대학원 원장, 총무처장, 교육부총장, 대학원장 등을 역임한 뒤 2021년 2월 제16대, 올해 2월 제17대 총장에 연이어 선임됐다.



고등학교 시절 심 총장은 사제이자 과학자가 되고 싶은 소년이었다. 그는 평생 물리학을 공부하고 싶을 만큼 물리학에 깊이 빠졌지만, 세상에 봉사하고자 하는 꿈을 안고 사제가 되기로 결심했다. 물리학도와 사제라는 두 길을 함께 갈 수 있었던 건 당시 윤리 과목을 담당했던 사제 선생님의 영향이었다. 선생님은 수업 시간에 심 총장에게 '인간 현상'의 작가 테야르 드 샤르댕을 소개했다. 샤르댕은 사제이자 과학자로 창조론과 진화론, 즉 종교와 과학의 통합적 이론을 정립한 인물이다. 심 총장은 당시 샤르댕의 이론에 푹 빠졌다고 했다. 그러면서 사제와 과학자를 동시에 할 수 있다는 용기를 얻었다.



예수회에 지속적인 관심을 보여왔던 그는 예수회가 운영하는 서강대에 진학했다. 전공은 "물리학을 하려면 수학을 공부해야 한다"는 선생님의 조언에 따라 선택했다. 이후 미국 보스턴의 웨스턴 신학교에서 물리학 박사 과정과 신학 과정을 두고 갈등하던 시절도 있었다. 다만 물리학 박사 과정에 도전하려면 수학적 지식이 필수였는데, 한동안 수학 공부를 쉬었던 탓에 결국 신학을 택하게 됐다. 그렇게 이탈리아 로마로 넘어가 신학 박사 학위를 받고 서강대 교수가 됐다.



이후 30여년간 대학의 굵직한 보직을 두루 거치며 학문과 대학 행정의 양축을 모두 맡아온 심 총장은 "대학은 단순한 교육기관이 아니라 인간을 길러내는 공간"이라는 철학을 가지고 있다. 그는 단순히 지식과 능력만으로는 진정한 인재라 할 수 없다고 믿는다. 배움을 통해 성장한 사람일수록 사회적 책임과 도덕적 감수성을 갖춰야 한다는 것이 그의 생각이다. 공동체를 돌아보고 더 나은 세상을 위해 행동하는 용기를 갖춘 인물이야말로 진짜 엘리트라는 게 그의 교육관이다. 그는 "세상을 주변 이웃과 함께 떠받치는 엘리트를 키워야 한다"고 강조한다.

