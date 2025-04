부산시 재향군인회, '꽃과 함께 GO! GO! GO! 환경보호 캠페인' 가져

'가꾸고, 나누고, 기억하고'라는 뜻 담아

부산시 재향군인회는 최근 이기대 일대에서 환경보호와 자연의 아름다움을 동시에 체험할 수 있는 '꽃과 함께 GO! GO! GO!' 캠페인을 개최했다.

이번 캠페인은 지난 16일 재향군인회 회원들이 봄꽃이 만개한 산책로를 걸으며 환경보호를 실천하는 자리로 마련됐다.

부산시 재향군인회가 '꽃과 함께 GO! GO! GO! 환경보호 캠페인'을 갖고 기념촬영하고 있다. 부산시 재향군인회 제공 AD 원본보기 아이콘

참가자들은 플로깅을 비롯해 일회용품 사용 줄이기, 재활용 분리배출 등 친환경 실천 활동에 적극 참여했다. 또 산불 예방의 중요성을 알리기 위한 홍보 활동도 함께 진행하고 관련 팸플릿을 배포했다.

행사에 참여한 한 회원은 "자연 속을 걸으며 환경 보호를 실천하니 일상의 스트레스도 풀리고 지구를 위한 작지만 의미 있는 행동을 하게 된 것 같아 보람을 느꼈다"고 소감을 말했다.

정윤순 부산시 재향군인회 여성회 회장은 "꽃길을 걸으며 자연과 공존하는 삶을 실천하는 작은 행동이 지구를 위한 큰 변화로 이어질 수 있다"며 함께한 회원들에게 감사의 뜻을 전했다.

부산시 재향군인회는 지역사회 공헌 활동을 체계적으로 운영하고 향군의 브랜드 가치를 높이기 위해 '향군 GO! GO! GO! 캠페인'을 추진하고 있다. 기존의 산발적으로 진행되던 봉사활동을 정기화하고 분기별 일정에 따라 시회와 구·군회가 동시에 활동을 펼칠 수 있도록 체계를 갖췄다.

'GO! GO! GO! 캠페인'은 '가꾸고, 나누고, 기억하다'는 뜻을 담고 있으며 연중 다양한 주제의 활동이 계획돼 있다.

박동길 부산시 재향군인회 회장은 "체계적인 봉사활동을 통해 지역사회 발전에 기여하고 향군의 단체 가치를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



