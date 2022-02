HF공사 최준우 사장, “국민의 주거행복 책임지는 지속가능 주택금융 선도"

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 최준우 주택금융공사(HF) 사장이 창립 18주년 기념사에서 ‘지속가능한 주택금융 선도’를 강조했다.

최준우 사장은 창립 18주년을 맞아 기념사에서 “국민의 주거 행복을 책임지는 지속 가능한 주택금융을 선도해 나가겠다”고 말했다.

최 사장은 임직원에게 “각 분야 최고의 전문가가 될 수 있도록 업무에 대한 전문성을 갖추고 변화를 준비할 것”을 당부하며 “우리의 모든 역량을 모아 국민이 더 낮은 비용으로 더 높은 수준의 금융서비스를 이용할 수 있도록 하자”고 말했다.

최 사장은 국민과의 소통 노력을 강조하며 “현장의 목소리와 경험이 제도와 융화될 때 국민이 원하는 혁신이 시작된다”고 덧붙였다.

그는 “소통하지 않는 조직에 혁신은 없다”며 “지위고하, 성별, 소속을 불문하고 서로의 의견이 다르더라도 진지하게 경청하며 함께 해결책을 찾아 나가자”고 내부적 소통 노력도 강조했다.

HF공사는 창립 18주년을 맞아 코로나19 확진자 급증으로 인해 치료에 어려움을 겪고 있는 부산 지역 복지시설 소속 아동에게 산소포화도 측정기, 해열제 등으로 구성된 코로나 재택치료키트를 지난 23일 지원했다.

