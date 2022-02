부경대, 2022년 2월 학위수여식 개최

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 국립부경대학교는 25일 대학 극장에서 올해 학위수여식을 열었다.

부경대는 코로나19 확산에 따라 학위수여자 대표 등 일부 인원만 행사장에 참석했다. 수여식은 유튜브로 행사를 실시간 중계하는 온·오프라인 방식 진행됐다.

부경대의 2022년 2월 학위수여자는 박사 108명, 석사 422명, 학사 2778명 등 총 3308명이다.

부경대는 온라인 방식 중심으로 행사를 진행하면서도 졸업생이 추억을 남길 수 있도록 캠퍼스 곳곳에 학교 캐릭터를 활용한 포토존을 설치했다.

지난 21일부터 25일까지 졸업 기념사진 촬영을 위한 학부·과별 학위복 대여도 진행했다.

학위수여식 행사에서는 학부 성적 우수자로 중국학과 정윤정 학생이 총장상을, 기계설계공학과 임윤섭 학생이 총동창회장상을 받았다.

장영수 총장은 학위수여식사에서 “코로나 위기 속에서도 학문에 정진하며 학위 취득의 영광을 맞이한 여러분 정말 수고 많았다”며 “두 팔 벌려 여러분 모두 한 명 한 명 안아주고 싶은 마음으로 깊은 감사와 위로를 전한다”라고 말했다.

정 총장은 “부경의 울타리 속에서 힘껏 배우고 익히고 봉사하며 융복합 인재로 성장해온 여러분의 역량과 굳센 의지를 믿는다”며 “여러분의 발걸음이 자신은 물론 타인을 위한 위대한 여정으로 이어지기를 간곡히 당부드린다”고 강조했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr