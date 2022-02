봄맞이 주요 도로변 정리 … 경북 경산시, 가로수 정비 나선다

3월 중순부터 왕복 23㎞ 구간 1500여본 정비 예정

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 경산시는 24일 가로수 생육환경을 개선하고 쾌적한 가로환경 조성을 위해 3월 중순까지 가로수 가지치기 공사를 실시한다.

이번 공사는 와촌 팔공로 및 금송로, 남천 관방로, 동 시가지 일원에 2억원의 예산을 투입해 왕복 23㎞ 구간 1500여본을 정비 할 예정이다.

가지치기 작업은 교통표지판 및 교통안전 시설물을 가리는 가로수와 배전선로·통신망선으로 교통사고 발생 우려 등 생활의 불편함을 개선하고 자연환경 조성을 위해 실시한다.

단 수목의 생육과 수형에 지장을 주지 않는 선에서 작업하며 작업 중 시민 피해가 최소화되도록 작업 시간대를 조절할 예정이다.

경산시 관계자는 “시민에게 깨끗하고 아름다운 거리로 정비해 가로수에 대한 접근과 관심을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

