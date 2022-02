광주도시철도공사 '열차 탈선·화재 대응' 통합 훈련 전개

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)가 재난에 대응하는 안전 역량 고도화를 위해 온 힘을 쏟고 있다.

광주도시철도공사는 21일 광주광역시 서구 본사와 광산구 공항역 일원에서 ‘지진으로 인한 열차 탈선 및 화재 대응 통합 훈련을 펼쳤다고 밝혔다.

훈련은 공항역에서의 지진 발생으로 지하터널이 붕괴되고 역사 내 화재가 발생했다는 가정으로 진행됐다.

즉각적인 비상대응 체계 가동 및 초기대응 방안, 인명·재산피해 최소화 방안 등 다양한 대책이 펼쳐졌다.

특히 이번 훈련에서는 ICT장비 등을 활용해 본사의 지역사고수습본부와 사고 현장 간을 직접 연결, 신속한 상황전파와 실시간 협력을 통한 지휘통제부의 판단 및 재난대응역량을 한층 끌어올려 눈길을 모았다.

윤진보 사장은 “예고 없이 발생하는 대규모 재난에 대비, 최선의 대비시스템을 갖추고 있다” 면서 “이번 훈련을 통해 도출된 개선사항을 적극 검토, 안전관리의 실효성을 더욱 높이겠다”고 말했다.

