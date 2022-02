티몬, 1월 순이용자수 증가세 1위…"콘텐츠 커머스 본궤도"

1월 순이용자 증가율 4.4%…고객 평균 이용일수 8일

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 지난 1월 순이용자수 증가율 4.4%를 기록했다고 21일 밝혔다. 이는 국내 주요 이커머스 가운데 가장 높은 상승률이다.

티몬에 따르면 통계분석전문기업 닐슨코리안클릭의 조사에서 지난 1월 티몬을 찾은 순 이용자수는 740만 명, 전월 대비 증가율 4.4%로 집계됐다. 이는 소셜커머스·오픈마켓 카테고리 상위 5개사 가운데 가장 높은 수치다. 고객들의 월 평균 이용일수 또한 8일로 대부분의 고객들이 주 2회 가량 티몬을 방문한 것으로 조사됐다.

회사 측은 지난해 장윤석 대표의 취임과 함께 본격화한 '콘텐츠 커머스'가 궤도에 오른 것으로 분석했다. 티몬은 오리지널 콘텐츠를 새롭게 만들고 차별화된 라이브 방송 제작과 특화상품 발굴로 콘텐츠 경쟁력을 강화하고 있다.

대표적으로 티몬이 최근 선보인 '위드티몬(with TMON)' 브랜드는 특정분야에 전문성을 가진 인플루언서의 콘텐츠와 티몬의 커머스 노하우를 결합해 인기를 얻고 있다. 한우를 판매했던 '정육왕편'은 첫날 준비한 수량이 모두 매진되며 누적 매출 3억원을 넘어섰다. 매출 90%는 콘텐츠를 통해 상품을 접하고 구매한 것으로 나타났다. 지난 10일 시작한 '공격수 셰프편'의 엘본스테이크와 티본스테이크도 판매와 동시에 초도 물량이 완판됐다.

티몬의 오리지널 콘텐츠에 커머스를 연계한 시도도 주목받고 있다. 지난 1월 시즌1이 끝난 '광고천재 씬드롬'은 누적 조회수 150만, 평균 매출 2억1000만원, 전 회차 최초 준비 상품 매진 등의 성과를 냈다. 티몬은 내달 업그레이드된 광고천재 씬드롬 시즌2를 시작할 예정이다.

