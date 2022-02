[클릭 e종목]"대웅제약, ETC·나보타 성장으로 실적 개선 지속"

한화투자증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 한화투자증권은 18일 대웅제약에 대해 투자의견 매수와 목표주가 21만원을 유지했다. 전문의약품(ETC)과 나보타의 성장으로 실적 개선세를 지속할 것이란 판단에서다.

대웅제약은 4분기 전문의약품과 나보타의 해외 사업 호조로 매출과 수익성을 확대했다. 지난해 4분기 대웅제약의 매출액은 2573억원, 영업이익 247억원으로 전년동기대비 각각 14%, 172% 성장했다. 매출 인식 회계기준 변경으로 '나보타' 매출 소폭 감소에도 불구하고 호실적을 기록했다. ETC 사업부가 2052억원으로 1년 전 대비 15% 늘며 역대 최대 실적을 경신해 매출 성장을 끌어냈다. 4분기 영업이익률은 9%로 3개 분기 연속 9% 대의 높은 수익성을 기록했다.

김형수 한화투자증권 연구원은 “수익성 개선 요인은 원가율이 낮은 ETC 제품 비중 증가와 나보타 매출 성장이 작용했다”며 “코로나19 연구·개발과 소송 비용이 감소한 영향도 반영됐다”고 말했다.

별도 기준으로 회사는 지난해 매출액 1조552억원, 영업이익 955억원을 기록해 전년대비 12%, 656% 증가하며 호실적을 기록했다. 두 자릿수 매출성장률과 높은 영업이익률 9.1%로 1년 전 대비 8%포인트 상승하며 본격적인 턴어라운드에 성공했다. 2015년 이후 첫 두 자릿수 성장으로 외형확장을 이어갔으며 비경상적비용이 많이 집행됐던 지난 2020년을 제외하고 2014년 이후 평균 영업이익률(4.6%) 대비해서도 수익성 개선을 확인했다.

특히 ETC 사업부에서 수익성 높은 제품의 매출 확대로 지난해 같은 기간보다 10% 늘어난 7780억원을 달성했다. ‘나보타’는 국내외 시장에서 판매 호조를 보이며 전년 대비 58% 증가한 796억원을 기록했다.

김형수 한화투자증권 연구원은 “지난 12월 식약처로부터 품목허가를 획득한 자체 개발 신약 ‘펙수프라잔’ 상업화는 상반기에 진행돼 전문의약품 매출 성장으로 이어갈 것”이라며 “나보타의 중국 등 신규 국가 진출, 국내 판매 확대로 이익 개선 폭을 늘릴 것”이라고 분석했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr