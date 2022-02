도로교통공단, '중대재해 제로(Zero)화' 선언

[아시아경제 조성필 기자] 도로교통공단이 한국안전공공기관 감사협의회 안전 분야 전문 공공기관과 함께 중대재해처벌법 시행에 맞춰 '중대재해 제로(Zero)화'를 선언했다고 17일 밝혔다.

공단은 전날 온-나라 PC영상회의 시스템으로 비대면 방식으로 진행한 선언식에서 중대재해 제로화 선언문을 발표했다며 이같이 밝혔다. 선언문에는 중대재해를 유발할 수 있는 위험을 발굴하고 예방 활동 강화로 임직원의 안전을 확보하며 부패를 근절하자는 내용이 담겼다. 신동화 공단 감사는 "이번 선언을 통해 중대재해 사고를 사전에 방지하고 공공기관의 안전체계 정착에 기여하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

한편 한국안전공공기관 감사협의회는 도로교통공단, 국토안전관리원, 한국전기안전공사, 한국가스안전공사, 한국교통안전공단, 한국산업안전보건공단, 한국승강기안전공단, 한국에너지공단, 한국해양교통안전공단 등 9개 기관의 자체감사기구로 이뤄져 있다.

