GS칼텍스, 韓최초 '식물엔진오일' 출시…"윤활기유 1kg 생산시 탄소 0.51kg 저감"

[아시아경제 문채석 기자] GS칼텍스가 국내 최초로 100% 재생 가능한 식물 원료로 만든 윤활기유를 쓰는 친환경 엔진오일을 출시했다. 이를 통해 윤활기유 1kg 생산 과정에서 탄소 흡수량이 배출량보다 0.51kg이나 많은 '탄소 네거티브'를 실현할 전망이다. 탄소 네거티브는 탄소 흡수량과 배출량이 같은 상태인 '탄소중립'보다 더 나아간 개념이다.

GS칼텍스는 16일 원료부터 제품 용기까지 '친환경 가치'를 담은 'Kixx BIO1'을 출시했다고 밝혔다. 이 제품은 야자, 코코넛, 콩, 유채씨 등 100% 재생가능한 식물 원료로 만든 윤활기유를 사용한 것이 특징이다. 윤활기유는 엔진오일의 80% 이상을 차지하는 핵심 원료다. GS칼텍스는 미국 바이오 연료 개발업체인 노비와의 파트너십을 통해 기술 구현에 성공했다.

윤활기유 생산 과정에서 탄소 네거티브를 실현하고 있다는 게 회사 측의 설명이다. 노비에 따르면 윤활기유 1kg 생산을 위한 식물 원료 재배과정에서 흡수하는 이산화탄소 양은 3.12kg인 반면 생산공정에서 배출하는 이산화탄소 양은 2.61kg이다. 윤활기유 1kg를 만드는 과정에서 오히려 0.51kg의 이산화탄소를 감축하는 셈이다.

아울러 Kixx BIO1 제품 용기를 만드는 과정에서 사용 후 버려진 플라스틱을 재활용하도록 했다.

Kixx BIO1은 연비 개선, 엔진 보호 등 주요 성능이 국제 기준을 웃돌며 미국석유협회(API)의 최신규격 SP와 국제 윤활유 표준화 및 승인위원회(ILSAC)의 최신규격 GF-6를 획득했다. 미국 농무부 바이오 제품 인증도 따냈다.

GS칼텍스 관계자는 "윤활유 대표 브랜드 Kixx는 최근 가치소비 트렌드에 발맞춰 하이브리드차 전용 엔진오일 'Kixx HYBRID', 전기자동차용 전용 엔진오일 'Kixx EV'를 론칭하는 등 친환경 제품 출시를 위해 노력해왔다"며 "앞으로도 환경에 미치는 영향을 최소화하고 탄소절감에 기여할 수 있는 제품 개발에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

GS칼텍스는 Kixx BIO1 출시를 기념해 이벤트 페이지에서 일반고객 대상 경품증정 퀴즈를 진행하기로 했다. 이벤트는 이날부터 총 12일간 진행되며, Kixx BIO1 소개 영상 시청 후 퀴즈를 풀면 응모 완료된다.

한편 GS칼텍스는 올해를 '딥 트랜스포메이션(근원적 혁신)' 실행 원년으로 선포했다. 이를 위해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 전략 실행 속도를 높이고 있다. 원료조달, 생산, 판매·소비, 재활용에 이르기까지 지속가능한 친환경 제품을 개발해 순환경제 및 자원효율화에 동참하고 있다.

