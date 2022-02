장성군, 지역공동체 일자리사업 65명 모집

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군은 ‘2022년도 상반기 지역공동체 일자리사업’ 참여자를 모집한다고 14일 밝혔다.

모집 인원은 시책일자리사업(6개 분야) 20명, 관광자원 및 마을가꾸기 사업(10개 분야) 45명이다.

선발된 인력은 내달부터 오는 6월까지 약 4개월 동안 국가암관리 업무 지원과 황룡강 초화류단지 관리, 장성근린공원 관리 등에 투입될 예정이다.

신청 대상은 사업개시일 현재 만 18세 이상 주민으로, 가구 소득이 기준중위소득 65% 이하이면서 재산이 4억원 미만이어야 한다.

근무시간은 주 20시간이며, 임금은 시간당 9160원이다.

교통비 및 간식비 5000원과 주차·연차 수당이 별도로 지급되며, 4대 보험도 의무 가입된다.

신청은 오는 18일까지 해당 주소지 읍·면 행정복지센터에 방문해 신청하면 된다.

군 관계자는 “민생 회복과 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대된다”며 “많은 참여를 당부드린다”고 말했다.

자세한 사항은 장성군 누리집 고시공고에서 확인할 수 있다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr