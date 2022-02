◆계룡건설 <부사장 승진>▶개발본부 박희성 <전무 승진>▶HSE 혁신실 박상혁 <상무 승진>▶건축본부 강희관 ▶관리본부 김기풍 ▶개발본부 나형근 이병호 <상무보 승진>▶건축본부 김현일 ▶토목본부 김석진 ▶관리본부 박정규 조용진

